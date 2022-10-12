Halkbank esnaf kredi destek paketi faiz oranı ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla esnafın istifade edebileceği 100 milyar TL'lik bir kredi kampanyası başlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi üst limitlerini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini ise 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye artıracaklarını vurguladı. Peki, Halkbank esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvuru tarihi ve şartları ne? Esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?

Halkbank'ın esnafa sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntıları açıklanan esnaf kredisi konusunda detaylar merak konusu oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu ifade etti. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre; her türlü ihtiyaç Hazine üzerinden karşılanacak.

HALKBANK ESNAF KREDİSİ VADESİ KAÇ AY?

Esnafa destek kredisi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız.

Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz."





