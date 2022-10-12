FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halkbank esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvuru tarihi ve şartları ne? Esnaf kredi destek paketi başvuru şartları!

Halkbank esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvuru tarihi ve şartları ne? Esnaf kredi destek paketi başvuru şartları!

12.10.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank esnaf kredi destek paketi ile ilgili detaylar merak edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla esnafın istifade edebileceği 100 milyar TL'lik bir kredi kampanyası başlatacaklarını belirtti. Birçok kişi internette araştırma yapıyor. Peki, Halkbank esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvuru tarihi ve şartları ne? İşte esnaf kredi destek paketi başvuru şartları...

Halkbank esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvuru tarihi ve şartları ne? Esnaf kredi destek paketi başvuru şartları!

Halkbank esnaf kredi destek paketi faiz oranı ve başvuru şartları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birçok kişi Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla esnafın istifade edebileceği 100 milyar TL'lik bir kredi kampanyası başlatacaklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, kredi üst limitlerini 350 bin TL'den 500 bin TL'ye, işyeri edindirme ve taşıt kredisi limitlerini ise 1 milyon TL'den 1,5 milyon TL'ye artıracaklarını vurguladı. Peki, Halkbank esnaf kredi destek paketi kimlere verilecek, başvuru tarihi ve şartları ne? Esnaf kredi destek paketi başvuru şartları ve detaylar haberimizde...

1

HALKBANK ESNAF KREDİ DESTEK PAKETİ KİMLERE VERİLECEK?

Halkbank'ın esnafa sunduğu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ayrıntıları açıklanan esnaf kredisi konusunda detaylar merak konusu oldu.

3

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yaptığı açıklamada, yeni paketle limit artırımı ve faiz indiriminin gündemde olduğunu ifade etti. Bakan Nebati'nin açıklamasına göre; her türlü ihtiyaç Hazine üzerinden karşılanacak.

2

HALKBANK ESNAF KREDİSİ VADESİ KAÇ AY?

Esnafa destek kredisi ile ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bir diğer müjdemiz esnaf ve zanaatkarlarımızadır. Esnaf ve zanaatkarlarımızın yanında olduk. Şimdi de yeni bir kredi destek paketiyle esnaf ve zanaatkarlarımızın huzurundayız.

5

Esnafa, Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle %7,5 faiz oranıyla 100 milyar liralık bir kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bine yükseltiyoruz. Genç girişimcilerimizi %0 faizli kredilerini 100 bin liradan 300 bin liraya çıkartıyoruz."

6

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TÜİK kritik veri açıkladı! Beklentilerin altında kaldıTÜİK kritik veri açıkladı! Beklentilerin altında kaldı
Fiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam dahaFiyat artışı durmuyor! Akaryakıta bir zam daha
Asgari ücret zammı için 'kıdem' formülüAsgari ücret zammı için 'kıdem' formülü
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı erdoğan halkbank esnaf kredisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Şoke eden anlar! Suikastı, normal bir şeymiş gibi izlediler

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Kadıköy’deki patlamada inanılmaz gerçek! ‘İntikam’ için yapmış…

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yüzde 50 indirim' kararına tepki! 'Asgari ücret yüzde 81 arttı' sözleriyle karşılık verdiler

Yine zamlandı, artık 'lüks' oldu! Haftalık 550 lira...

Yine zamlandı, artık 'lüks' oldu! Haftalık 550 lira...

Durumları belirsiz: ‘Emekliliği hak ettiniz’ diyerek…

Durumları belirsiz: ‘Emekliliği hak ettiniz’ diyerek…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Tüyler ürperten o anları yakaladı! Kiev patlamasından an be an..

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Jakuzide balayı keyfi yapıyorlardı! Odadaki kamerayı görünce...

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

O anları paylaştılar! Çelik bardak çıktı: Savunması şaşkınlık yarattı

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı 3000 TL'ye düştü! Airfryer fritözde kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.