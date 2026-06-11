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Halkbank’ın ABD’deki davasında son aşama: ‘Davanın düşürülmesi’ için mahkemeye ortak dilekçe verildi

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank, ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yaptı. Mahkeme onayının ardından 9 yıldır devam eden ceza davası sona erecek.

Halkbank’ın ABD’deki davasında son aşama: ‘Davanın düşürülmesi’ için mahkemeye ortak dilekçe verildi

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank arasında imzalanarak 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren “Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması” kapsamındaki yasal süreçlerde son aşamaya gelindi.
Halkbank’tan Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada, uzman kuruluş tarafından hazırlanan uyum raporunun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne zamanında ve eksiksiz olarak teslim edildiği bildirildi.

Halkbank’ın ABD’deki davasında son aşama: ‘Davanın düşürülmesi’ için mahkemeye ortak dilekçe verildi 1

ORTAK DİLEKÇE MAHKEMEYE SUNULDU

Uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek dilekçeyi 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sundu.

MAHKEME ONAYI İLE 9 YILLIK SÜREÇ SONA ERECEK

ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’nin müşterek talep dilekçesini dikkate alarak ceza davasının düşürülmesini onaylaması ile birlikte 9 yıldır devam eden ceza davası tamamen sona erecek.
Daha önce açıklandığı üzere anlaşma kapsamında Halkbank, herhangi bir cezai suç kabulü yapmadığı gibi adli veya idari para cezası da ödemeyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank
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