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Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama

17.01.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank ABD'de devam eden davada üst mahkeme sürecinde yasal sürecin askıya alınacağını, ABD'de Yargıtay mahkemesine itiraz dilekçesini yasal süre içerisinde sunmayı planladığını söyledi.

Halkbank'tan ABD'deki davaya ilişkin açıklama

Halkbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) ABD'de banka aleyhine açılan ceza davasına ilişkin açıklamada bulundu.

Halkbank'ın ABD'de devam eden ceza davasıyla ilgili olarak Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası (FSIA-Foreign Sovereign Immunities Act) uyarınca New York'ta bulunan Birleşik Devletler İkinci İstinaf Mahkemesi nezdinde yapmış olduğu itirazların, anılan mahkeme tarafından 15 Aralık 2021'de reddedildiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İkinci İstinaf Mahkemesi'nin bahse konu banka itirazlarına dair ret kararı, bir üst mahkemede temyiz edileceğinden bu süreçte davanın Bölge Mahkemesi'ne geri gönderilmesinin durdurulması yönündeki bankamız talebi, İkinci İstinaf tarafından 14 Ocak 2022'de kabul edilmiştir. Bankamız, Yabancı Devlet Yargı Bağışıklığı Yasası kapsamındaki itiraz dilekçesini ABD Yargıtay Mahkemesi'ne (Supreme Court) yasal süre içerisinde yapmayı planlamaktadır.

Yargıtay Mahkemesi süreci bitinceye kadar Bölge Mahkemesi'ndeki yasal süreç askıya alınacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Halkbank
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