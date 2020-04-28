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Halkbank'tan koronavirüse karşı yeni destek paketi

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.04.2020 17:07 | Son Güncelleme

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

Halkbank'tan koronavirüse karşı yeni destek paketi

Halkbank corona virüse karşı yeni destek paketi açıkladı.

Halkbank, oda üyesi, satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmeleri için yüzde 7,5 maliyetle 6 ay ödemesiz destek programını devreye alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
halkbank, destek,

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Türkiye vatandaşları'nın yanında olduğunuzu gösteren herhangi bir eylem göremedim henüz
Biz bireysel destek kredisine başvurduk 15 olumlu veya olumsuz bir bilgi gelmedi
çok merak ettim vatandaşa nasıl bir yardim olacak
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