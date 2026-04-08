Halkbank ve Vakıfbank'da görev değişimi! Genel müdürleri değişti

Kamu bankaları VakıfBank ve Halkbank’ın yönetim kademesinde önemli değişiklikler yapıldı.

Buna göre, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih görevden ayrıldı. Üstünsalih’in yerine, Halkbank Genel Müdürü olarak görev yapan Osman Aslan getirildi. Halkbank’ta boşalan genel müdürlük görevine ise bankanın Yönetim Kurulu Üyesi Recep Süleyman Özdil atandı.

Kamu bankaları arasındaki görev değişimi kapsamında Ziraat Bankası yönetiminde ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.



