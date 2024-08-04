Halkbank ve Ziraat Bankası açıkladı! O iddiayı yalanladılar

Halkbank ve Ziraat Bankası’nın resmi olarak yayımladıkları açıklamalarda mali tablolarının düzenli olarak kamuyla paylaşıldığı vurgulanması dikkat çekti.

ZİRAAT BANKASI: ‘‘BANKAMIZIN ZARAR ETMESİ SÖZ KONUSU OLAMAZ’’

Ziraat Bankası’nın bankanın faaliyetlerinin zarar etmesinin söz konusu olmadığına değinerek,

"Bu tablolardan da görüleceği üzere; Bankamızın faaliyetleri nedeniyle zarar etmesi söz konusu olmadığı gibi, sektör normlarına uygun seviyelerde kar eden bankalar arasında yer almaktadır. Diğer taraftan, anonim şirket statüsünde faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, Bankamız da diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir" açıklamada bulundu.

Açıklamada, 160 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk ekonomisinin büyümesi ve gelişmesine katkı sağlayan Ziraat Bankası’nın bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceğinin altını çizdi.

HALKBANK: ‘‘KOBİ'LERİN, ESNAF VE SANATKARIN LİDER BANKASIDIR’’

Bir diğer açıklama yapan Halkbank, zarar ettiği yönündeki iddiaların aslı yansıtmadığını ve KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarın lider bankası olarak faaliyetlerine devam ettiğini şu sözlerle vurguladı:

"Kamuoyu ile paylaşılan mali verilerde Bankanın her dönem net kar elde ettiği açık bir şekilde görülmektedir. Diğer taraftan; yıllardır KOBİ'lerin, esnaf ve sanatkarın lider bankası olarak faaliyetlerine devam eden Bankamız, her ticari kuruluşun yaptığı gibi bütçesinin bir kısmını tanıtım ve reklam faaliyetlerine ayırmaktadır. Bankamız, sektördeki bankalar arasında toplam TL bilanço büyüklüğünde üçüncü, toplam TL krediler büyüklüğünde ise ikinci sırada olmasına mukabil, tasarruf tedbirlerine azami dikkat etmekte olup, reklam ve tanıtım giderlerinin de içerisinde yer aldığı işletme giderlerinde sektörde 6. sırada yer almaktadır. Bankacılık sektörü gibi rekabetin yoğun olarak yaşandığı bir sektörde, diğer kamu ve özel bankaların yapmış olduğu gibi, Bankamız da ürün ve hizmetleriyle ilgili tanıtım ve reklam faaliyetlerini sürdürmektedir."

Açıklamada, 86 yıldır başta KOBİ'ler, esnaf ve sanatkarlar olmak üzere halkın yanında olan, Türk ekonomisinin büyümesine ve gelişmesine katkı sağlayan Halkbank'ın, bundan sonra da aynı kararlılıkla faaliyetlerini sürdüreceği ifade edildi. (AA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır