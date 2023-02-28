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Haluk Levent denetlenme talebinde bulunmuştu! AHBAP Derneği duyurdu: ‘Sonuçları Cuma günü paylaşacağız’

28.02.2023 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deprem sonrasında afet bölgesindeki yardım faaliyetlerini sürdüren AHBAP Derneği geçtiğimiz günlerde merakları gidermek adına İçişleri Bakanlığı'na yeniden denetim başvurusu yaptıklarını açıklamıştı. Dernekten yapılan açıklamada denetim sürecinin devam ettiği ve sonuçların Cuma günü açıklanacağı duyuruldu.

Haluk Levent denetlenme talebinde bulunmuştu! AHBAP Derneği duyurdu: ‘Sonuçları Cuma günü paylaşacağız’

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve müzisyen Haluk Levent, derneğin tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı'na başvurduklarını açıklamıştı. Konuya ilişkin dernekten resmi açıklama geldi. Buna göre 6 Şubat – 28 Şubat arası dönemin denetime tabi tutulacağı belirtilerek sonuçların Cuma günü açıklanacağı belirtildi.

Dernekten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“6 Şubat 2023 sabahı 10 ilde gerçekleşen depremin ilk anından itibaren hem online koordinasyonda hem de saha faaliyetlerinde gönüllülerimizle birlikte afet bölgesinin ihtiyaçları için çalışıyoruz. Afetin oluşturduğu yıkımı ve ihtiyaçları öğrendikten hemen sonra 7 ilde kurduğumuz depolarımıza gerekli ürünleri tedarik etmeye ve teyit ettiğimiz afetzedelere ulaştırmaya başladık. Afet bölgesindeki tüm ihtiyaçları gün ve gün öğrenerek tedarik etmeye devam etmeye ve bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz.

CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK

AHBAP Derneği içinde bulunan tüm brimlerde afetle ilgili yapılan çalışmaları, gerekli resmi evraklar ve sözleşmelerle yürütüyoruz. Bu aşamada TÜRMOB’un oluşturduğu denetim kadrosu tarafından öncelikle 6 Şubat-28 Şubat tarihlerini kapsayan döneme ait işlemlerimiz ‘Özel Amaçlı Güvence Denetimi’ne tabi tutulacaktır. Daha sonraki dönemler üçer aylık denetim dönemleri itibarıyla TÜRMOB Denetim Kadrosu tarafından denetlenecektir. Bu denetimler sonucunda denetim raporları hazırlanacaktır.

TÜRMOB tarafından yukarıda belirtilen denetim programına göre hazırlanacak 6 Şubat – 28 Şubat tarihlerini kapsayan döneme ait faaliyetlere ilişkin Ara Denetim Raporu Cuma günü kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

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