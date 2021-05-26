Hamam ve saunacılar ne zaman 5000 TL destek alacak?

Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan Covid-19 pandemisi nedeniyle zor durumda olan esnafa 5000 TL ve 3000 TL olmak üzere hibe desteği yapılacağını açıklamıştı. Hamam ve saunacılar gibi daha dar boğaza giren ve farklı sektörlerde bulunan işletme sahipleri şimdi gözlerini desteklerin ödeneceği tarihe çevirmiş şekilde bekliyor…

HAMAM VE SAUNACILAR NE ZAMAN 5000 TL DESTEK ALACAK?



Hamam ve saunacılara da ödenecek 5000 TL hibe desteğinin ne zaman ödeneceğine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak ödemelerin başvuru tarihinin sona ermesinin ardından yapılacak değerlendirmelerin sonuçlanmasıyla birlikte yapılması bekleniyor.

5000 TL HİBE DESTEĞİNİN SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?



Sadece e-devlet üzerinden yapılabilen 5000 TL hibe desteği ödemelerinin başvuruları 25 Mayıs 2021 Salı günü itibariyle başladı. 30 gün süre ile devam eden başvurular, 23 Haziran 2021 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar devam edecek.

5 BİN TL HİBE DESTEĞİ KİMLER ALABİLECEK?



Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, hibe destekleri iki farklı gruba 3000 TL VE 5000 TL olmak üzere ödenecek.

Buna göre, 5000 TL deste alacakla arasında şu işletmeler yer alıyor.