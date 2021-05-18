Hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği şartları neler? İşte hamamcı ve lunaparkçı 5 bin TL hibe desteği başvurusu...

''1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verilecek. Birinci grupta kahvehane, kafe, çay bahçesi gibi yerler ile okul ve personel servisleri, düğün salonları, öğrenci yurtları, kantinler, kırtasiyeler, internet kafeler, hamamlar, lunaparklar gibi işletmeler yer almaktadır. Sayıları toplamda 235 bine ulaşan bu işletmelere bir defaya mahsus 5 bin liralık hibe ödemesi yapılacaktır.

Verilecek hibe desteği yardımı ile ilgili Bakan Muş şu detayları açıkladı;

"Esnaflarımıza yönelik yeni bir destek programının projesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Salgın tedbirleriyle sebebiyle işlerine ara vermek zorunda kalan esnaflarımıza iki grup halinde destek olmayı amaçlıyoruz. Sayıları 235 bine ulaşan ilk grupta yer alan işletmelere 5 bin liralık hibe ödemeleri yapacağız."

Esnafın beklediği müjdeli haber geldi. Düzenlenen Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 bin TL hibe desteği verileceğini kamuoyuna açıkladı. Erdoğan hibe desteği hakkında şöyle konuştu;

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine dün düzenlenen toplantısı sonrasında esnafa beklenen müjdeyi verdi ve 5 bin TL hibe desteği verileceğini açıkladı. Peki hamamcı ve lunaparkçılara 5 bin TL hibe desteği şartları neler?

İkinci grupta bakım, onarım, tamirat, kaporta işleri ile uğraşanlar, seyyar satıcılar, sıhhi tesisatçılar, hırdavatçılar, müzisyenler, oto yıkamacılar, kuru temizlemeciler, oyuncak, kozmetik ve hediyelik eşya satıcıları, camcılar, çilingirler, bakırcılar, kalaycılar, ayakkabıcılar, konfeksiyoncular, tuhafiyeciler, zücaciyeler, kurs işletmecileri yer almaktadır. İkinci gruba daha önceki destek ödemelerinden yararlanan lokantalar, pastaneler, dondurmacılar, terziler, berberler, taksici, minibüsçü, otobüsçü ve pazarcıların da dahil olduğu bu gruptaki vatandaşlara bir defaya mahsus 3 bin lira hibe ödemesi yapılacaktır."

HAMAMCI, LUNAPARKÇILAR İÇİN 5 BİN TL HİBE DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

5 bin TL hibe desteğine nasıl ve nereden başvurulacağı vatandaşalar tarafından merak ediliyor. 5 bin TL hibe desteğine başvurmak isteyen vatandaşlar, başvuruların nereden yapıldığını araştırıyor. Hibe desteği başvuruları e-devlet sayfası üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

5 BİN TL HİBE BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

Hibe desteği başvurusu için öncelikle e-Devlet hesabınıza TC kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yapmalısınız.