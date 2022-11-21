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Hamsinin fiyatı 10 liraya düştü! Vatandaş kapış kapış aldı

21.11.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bol miktarda avlanan hamsinin kilogram fiyatı 10 liraya kadar düştü. Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

Hamsinin fiyatı 10 liraya düştü! Vatandaş kapış kapış aldı

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından Akçakoca'daki tezgahlarda dün 30 liradan satılan hamsinin bugün 10 liraya gerilemesiyle hareketlilik yaşanıyor. Vatandaşlar fiyatı 10 liraya düşen hamsiye yoğun rağbet gösteriyor.

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'YETİŞEN ALACAK'

Balıkçı Ünsal Yerlikaya, AA muhabirine, hamsinin bir gün önce 30 liradan satıldığını belirterek, "Çok rağbet var. 10 liraya hamsi satıyoruz. Yetişen alacak, pişirecek, tavasını yapacak, dolabına atacak. Fiyat çıkar mı bilmiyorum." dedi.

Hamsinin kapış kapış gittiğini dile getiren Yerlikaya, "Kısa sürede 1-1,5 ton hamsi sattık. Vatandaşlar memnun olunca biz de memnun oluyoruz." diye konuştu.

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