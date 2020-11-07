FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.11.2020 10:20 | Son Güncelleme

Havaların soğumasıyla birlikte hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin fiyatı Kasım ayında lezzetini bulması ve bollaşmasıyla birlikte yarı yarıya düştü.

Hamsinin fiyatı yarı yarıya düştü

Kış mevsiminde balıkseverlerin vazgeçilmez lezzetlerinden olan hamsi, havaların soğumasıyla birlikte denizlerde bolluk yaşanıyor. Yaşanan bolluk ise balık tezgahlarına yansıdı. Ayrıca kasım ayının gelmesi, havaların soğuması da hamsinin lezzetini artırınca hamsi fiyatları düşmeye başladı. Palamut denizlerden çekilmesi de balıkçıların ağlarını palamut yerine hamsi almaya başladı.

FİYATI GÖREN AKIN ETTİ

Denizde palamutların çekilmesi ile balıkçıların ağlarına yok denecek kadar az takılan palamut fiyatları ise sezon başında iyice düşmesine karşın bugünlerde yükselişe geçti. Geçtiğimiz haftalarda Düzce’de 50 TL’den satılan hamsi, bu hafta balıkçıların denizden bol çıkartması nedeniyle 25 TL’ye düştü. Hamsinin tezgahta fiyatını gören balıkseverler ise tezgahlara akın etti.

'PALAMUT KAYBOLDU, HAMSİ GERİ DÖNDÜ'

Düzce’de 51 yıldır balıkçılık yapan Nuri Hazır “Bu sene sezonun başladığı günden bu yanan yüksek olan hamsinin fiyatı 25 TL. Hamsinin fiyatının düşmesini ise palamutun yerini hamsinin almasına bağlıyoruz. Palamut kayboldu, havalar soğudu. Hamsi geriye dönüş yaptı. Palamut fiyatları ise çok yüksek. Oda yok denecek kadar az çıkıyor. Biz balığı Akçakoca’dan alıyoruz. Tanesi 30 TL’den satılıyor. Tahminimiz talep artarak devam edecek. Hamsi şu an Marmara'dan geliyor. İnşallah Karadeniz’den bol hamsi bekliyoruz. Eskiden hamsiye balıkçılar Kasım ayının 10’undan sonra girerlerdi. Nedense şimdilerde Eylül ayında girmeye başladılar. Buda iyi bir şey değil tabi. Hamsiye erken girince hamsi aralık ve Ocak ayının ortalarında kayboluyor. Sonra buzhaneden satmaya başlıyoruz. Şimdilerde hamsiye balıkçıların kasım ayında girmeleri biz balık satıcıları için daha iyi oldu. Balıkçılar Karadeniz’de hamsiye girdikleri zaman fiyatlarda düşecektir. Biz de bunu bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendiDamla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi
İşte gram altının fiyatı! Bu hafta altın kazandırdı!İşte gram altının fiyatı! Bu hafta altın kazandırdı!
Doların ateşi düşmüyor!Doların ateşi düşmüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Ünlü oyuncu Kırmızı Oda'dan ayrıldı! Binnur Kaya'dan duygusal veda mesajı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Ankara'da vahşet! Eşini ve 2 çocuğunu öldürdü
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Türkiye'ye 25 milyar dolarlık yatırım yapacaklar
Seyahat süresi 39 dakika kısalıyor!
Seyahat süresi 39 dakika kısalıyor!
İstanbul Valiliği'nden 'mesai saati' açıklaması
İstanbul Valiliği'nden 'mesai saati' açıklaması
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
Vergi borcu yapılandırması nasıl yapılır?
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
Bakan Albayrak'tan döviz kuru mesajı
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
2021 memur maaşları ne kadar olacak?
PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları yapılacak
PÖH, PMYO, POMEM, PAEM alımları yapılacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum’da konuta talep yüzde 34 arttı
Bodrum’da konuta yoğun talep
Vergi yapılandırması ne zaman? Vergi yapılandırma affı 2020! Vergi borcu yapılandırma ne zaman başlıyor?
Vergi borcu yapılandırmasında son durum!
İşte altının son fiyatı... 7 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte gram altının fiyatı! Bu hafta altın kazandırdı!
Son dakika! Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı! Yerine Naci Ağbal atandı
Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı
İstanbul Valiliği'nden sanayi kuruluşlarında çalışanların mesai saatine ilişkin açıklama
İstanbul Valiliği'nden 'mesai saati' açıklaması
Çeyrek altın ne kadar? 6 Kasım altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Gram altın ne kadar?
İşte güncel altın fiyatları! Yükseliş sürüyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.