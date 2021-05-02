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Hane başı 1100 lira kimlere ödenecek? Hane başı 1100 lira başvurusu nereye nasıl yapılır?

02.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." şeklinde açıklamada bulundu. Bakan Yanık, yaşlı ve engelli aylığı ödemelerinin de Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile birlikte yapılacağını bildirdi. Peki hane başı 1100 lira kimlere ödenecek? Hane başı 1100 lira başvurusu nereye nasıl yapılır? İşte yanıtı...

Hane başı 1100 lira kimlere ödenecek? Hane başı 1100 lira başvurusu nereye nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık hane başı 1100 TL yardım ödemesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuşan Bakan Yanık'ın açıklamasının ardından vatandaşlar hane başı ödeme kimlere yapılacak sorusunu merak ediyor. Peki hane başı 1100 lira kimlere ödenecek?

HANE BAŞI 1100 LİRA KİMLERE ÖDENECEK?

Yapılan açıklamalara göre yeni bin yüz liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvurabilecek. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek ödemesi hane başına gerçekleştirilecek.

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuruda bulunamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

1100 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELER?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?' gibi sorular başvuranlara sorulacak.

HANE BAŞI 1100 LİRA BAŞVURUSU NEREYE NASIL YAPILIR?

Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden takip edilebilecek. Değerlendirmeler, kişi bazlı değil, hane bazlı yapılıyor. Şartların sağlanması halinde başvuru sahibinin, başvuru formunda belirtilen ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na değerlendirmeler iletiliyor.

E-Devlet üzerinden 1100 TL yardım başvurusunda bulunmak için bu linke tıklayabilirsiniz: pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/" rel="nofollow">https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu?basvuru=formu/

1100 TL sosyal yardım başvuru ekranı ile sorgulama ekranı da aynı sayfada yer almakta. Dolayısıyla başvurunuzu tamamladıktan sonra detayları başvuru sayfasından görebilirsiniz.

1100 TL YARDIM ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR?

1100 TL pandemi yardım başvuru sırasında IBAN bilgilerini başvuru formuna ekleyen vatandaşların ödemeleri hesaplarına yapılacak. IBAN bilgisini girmeyenlere ise ödemeler PTT aracılığıyla yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
niye daha önce alanlar bir yıldır bin TL yi mi kullaniyor ???? ahah

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