Hane başı 1100 lira kimlere ödenecek? Hane başı 1100 lira başvurusu nereye nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık hane başı 1100 TL yardım ödemesiyle ilgili önemli bir açıklamada bulundu. "2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1100 lira 'Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı' ödemesi gerçekleştireceğiz." şeklinde konuşan Bakan Yanık'ın açıklamasının ardından vatandaşlar hane başı ödeme kimlere yapılacak sorusunu merak ediyor. Peki hane başı 1100 lira kimlere ödenecek?

HANE BAŞI 1100 LİRA KİMLERE ÖDENECEK?

Yapılan açıklamalara göre yeni bin yüz liralık desteğe düzenli geliri olmayanlar, günlük yevmiye ile çalışırken işsiz kalıp gelirinden olanlar başvurabilecek. Her evden bir kişinin başvurması yeterli olacak. Destek ödemesi hane başına gerçekleştirilecek.

Bu destekten düzenli geliri olan kamu işçileri, memurlar, emekliler, işsizlik ve kısa çalışma ödeneği alanlar yararlanamayacak. Daha önce bin liralık destekten yararlananlar da başvuruda bulunamayacak. İlk kez destekten yararlananlar başvuru yapabilecek.

1100 TL SOSYAL YARDIM ŞARTLARI NELER?

'Çalışıyor musunuz? Çalışıyorsanız işyerindeki durumunuz nedir? (ücretli, yevmiye, aile şirketi vs)', 'Kiracı mısınız? Kiranız ne kadar?', 'Su, elektrik ve doğalgaz faturanız kaç lira?' 'Aylık toplam geliriniz ne kadar?' gibi sorular başvuranlara sorulacak.