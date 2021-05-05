Hane başı 1100 TL yardım parasına nasıl başvuru yapılır? İşte e-Devlet 1100 TL başvuru sayfası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs nedeni ile ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlara 1100 TL sosyal yardım parası desteği veriliyor. Bakan Yanık tarafından yapılan açıklamada iki milyonun üzerinde haneye nakdi destek sağlandığı duyuruldu. İşte, detaylar...

1100 TL NAKDİ DESTEK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bakan Yanık yaptığı açıklamada vatandaşların yardım parası için yeniden başvuru yapmasına gerek kalmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bir önceki Sosyal Destek Programımızın başvurularını e-Devlet üzerinden almıştık. Daha önce e-devlet üzerinden başvurmuş ve ihtiyaç sahibi olduğu SYDV’lerimiz tarafından tespit edilmiş 2 milyonu aşkın haneye, hane başı 1.100 TL tutarında ‘Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı’ ödemesi gerçekleştireceğiz."

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