Hane geliri düşük olanlara yeni destek: Tarih verildi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla yürütülen Aile Gelir Tamamlama Sistemi, sosyal desteklerde yeni bir model oturtmayı hedefliyor. Uygulamayla hanelerin toplam gelirlerinin belirlenen seviyenin altında kalması durumunda aradaki farkın devlet desteğiyle karşılanması planlanıyor.

Sistemde herkese aynı tutarda yardım yapılması yerine, haneye giren toplam gelir esas alınacak. Böylece ihtiyaç sahiplerine gelir durumlarına göre destek sağlanması amaçlanıyor.

HANE GELİRİNDEKİ AÇIK DEVLET DESTEĞİYLE KAPATILACAK

Aile Gelir Tamamlama Sistemi ile birlikte hanelere asgari gelir güvencesi sağlanması hedefleniyor. Ödenecek desteklerde bireysel gelirden ziyade haneye giren toplam kazanç dikkate alınacak.

Cumhuriyette yer verilen habere göre, hesaplamada, hanenin elde ettiği gelir ile belirlenen gelir sınırı arasındaki fark esas alınacak. Örneğin tek başına yaşayan ve geliri asgari ücretin altında olan yaşlı bir vatandaşın kazancı devlet desteğiyle asgari ücret seviyesine tamamlanacak.

ERKEN EMEKLİLİK TALEPLERİNİ ETKİLEYEBİLİR

Yeni modelin temel refah seviyesini korumasının yanı sıra kademeli emeklilik bekleyenler üzerindeki etkileri de tartışma konusu oldu.

Hane gelirinin belirli bir seviyenin altına düşmesinin önüne geçilmesiyle, kişilerin yalnızca geçim sıkıntısı nedeniyle erken yaşta emekli olma eğiliminin azalabileceği öne sürülüyor.

2027’DE TÜRKİYE GENELİNDE HAYATA GEÇİRİLMESİ

Pilot bölgelerde uygulanan sistemin 2027 yılının başından itibaren Türkiye genelinde hayata geçirilmesi öngörülüyor.

Uygulamanın ülke çapına yayılmasıyla birlikte, geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelerde oluşan gelir açığının devlet desteğiyle tamamlanması bekleniyor.