Güneş altında bambaşka bir değere dönüşüyor! Talep Avrupa'ya kadar uzandı

Muş'ta yaşayan Yücel ve Filiz Levent çifti, 11 yıldır kendi tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri güneşte kurutarak aile bütçesine katkı sağlıyor. Çift, kış aylarında tüketilmek üzere hazırladıkları kurutmalık domates, biber, patlıcan ve kabakları Muş-Erzurum kara yolunda kurdukları tezgahta satışa sunuyor.

Mercimekkale köyünde yaşayan 61 yaşındaki Yücel Levent ile 60 yaşındaki eşi Filiz Levent, yaklaşık 25 dönümlük arazilerinde yetiştirdikleri sebzeleri oğullarının ve işçilerin desteğiyle hasat ediyor. Toplanan ürünler daha sonra ipe dizilerek güneş altında kurutuluyor.

SEBZELER AĞUSTOS'TA GÜNEŞE BIRAKILIYOR

Kurutma çalışmalarına ağustos ayında başlayan çift, elde ettikleri sebzelerin büyük kısmını dolmalık ve yemeklik şekilde hazırlıyor. Biberlerin ve sebzelerin bir bölümünü ise salçaya dönüştürüyor.

Hazırlanan kurutmalık ürünler, Muş-Erzurum kara yolunun 25. kilometresinde kurulan tezgahta müşterilerin beğenisine sunuluyor. Çiftin müşterileri yalnızca çevre köy ve ilçelerden gelenlerle sınırlı kalmıyor. Avrupa'da yaşayan vatandaşlar da ürünlerden satın alıyor.

AİLENİN GEÇİMİNİ TARIMDAN SAĞLIYORLAR

Yaklaşık 11 yıldır tarlalarında ürettikleri sebzeleri kurutup yol kenarında satışa çıkaran Levent çifti, bu işten elde ettikleri gelirle ailelerinin geçimini sağlıyor.

Yücel Levent, bölgede kurutmalık sebzelerin özellikle kış aylarında yoğun şekilde tüketildiğini belirtti. Uzun yıllardır tarımla uğraştığını ifade eden Levent, şöyle konuştu: "Arazilerimizde domates, kabak, patlıcan ve biber ekiyoruz. Muş-Erzurum kara yolu kenarına kurduğumuz tezgahta satıyoruz. Tarlada günlük olarak hasadını yaptığımız domates, biber, patlıcan ve kabakları kurutuyoruz. Kuruttuğumuz sebzeleri dolmalık ve yemeklik olarak hazırlıyoruz. Satışı şehirler arası yolun avantajıyla burada gerçekleştiriyoruz. Bu yıl yaklaşık 25 dönüm araziye sebze ektik. Kurutma işlemine ağustos ayında başlıyoruz."

ALMANYA VE FRANSA'YA DA GÖNDERİLİYOR

Levent, müşterilerinin önemli bir bölümünü Almanya ve Fransa'da yaşayan Türk vatandaşlarının oluşturduğunu söyledi. Ürünleri satın alan bazı müşterilerin bunları Almanya ve Fransa'ya götürdüğünü belirten Levent, çevre köy ve ilçelerden de sebze kurutmak isteyenlerin kendilerinden ürün aldığını ifade etti.

Levent, "Ürünlerimizi alıp Almanya ve Fransa'ya götüren müşterilerimiz var ayrıca çevre köylerden ve ilçelerden de sebze kurutmak isteyenler bizden ürün alıyor. Ailece tarlamızda sebze yetiştirerek geçimimizi sağlıyoruz. Üretimde doğal yöntemlere özen gösteriyoruz. Bizi bilen müşteriler her yıl tezgahımıza gelip alışveriş yapıyor." ifadelerini kullandı.

Bazı kurumların yemekhanelerine de sebze verdiklerini aktaran Levent, bölgede bu işi yapan başka bir üreticinin bulunmadığını söyledi. Levent, "Bu bölgede sebze kurutma işini yapan başka üretici bulunmuyor. Eşimle yaklaşık 11 yıldır sürdürdüğümüz bu işi severek yapıyoruz." dedi.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır