Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Ziraat, Denizbank, Akbank promosyon miktarı...

Emekliler Temmuz zammı öncesi hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini merak edip araştırmaya devam ediyor. Ziraat, Denizbank, Akbank gibi bankaların sunduğu emekli promosyon fırsatları ilgiyle takip ediliyor. Maaşlara göre yapılan ödemeler araştırılırken, özel bankaların kampanya tutarı da yükseltilmeye devam ediliyor. Peki 2021 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

2021 HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR? ZİRAAT DENİZBANK, AKBANK PROMOSYON MİKTARI...

Temmuz zammı öncesi 2021 senesi emekli promosyon oranları merak ediliyor. 3 senelik taahhüt süresini doldurmuş olanlar ikinci defa promosyon alırken, yeni emekliler de maaşları bağlandığı anda bu imkandan yararlanabiliyor. En düşük promosyon tutarları maaşa göre 500, 625 ve 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar oranı daha da yükselmekte.

Bazı bankalar hiçbir ek koşul bulunmadan, bazıları da maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapmakta. 3 banka ise ödemeyi bin 750 TL'ye kadar arttırdı.

İşte bazı bankaların kampanya oranları;

ZİRAAT BANKASI



Maaşa göre 500, 625, 750 lira.