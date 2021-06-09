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Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Ziraat, Denizbank, Akbank promosyon miktarı...

09.06.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temmuz zammının açıklanması beklenirken emekliler hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini merak edip sorgulamaya koyuldu. Ziraat, Denizbank, Akbank gibi bankaların sunduğu promosyon fırsatları yakından takip edilirken, maaşlara göre yapılan ödemeler de merak ediliyor. Ayrıca özel bankaların kampanya tutarı yükseltiliyor. Peki hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Ziraat, Denizbank, Akbank promosyon miktarı...

Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Ziraat, Denizbank, Akbank promosyon miktarı...

Emekliler Temmuz zammı öncesi hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini merak edip araştırmaya devam ediyor. Ziraat, Denizbank, Akbank gibi bankaların sunduğu emekli promosyon fırsatları ilgiyle takip ediliyor. Maaşlara göre yapılan ödemeler araştırılırken, özel bankaların kampanya tutarı da yükseltilmeye devam ediliyor. Peki 2021 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

2021 HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR? ZİRAAT DENİZBANK, AKBANK PROMOSYON MİKTARI...

Temmuz zammı öncesi 2021 senesi emekli promosyon oranları merak ediliyor. 3 senelik taahhüt süresini doldurmuş olanlar ikinci defa promosyon alırken, yeni emekliler de maaşları bağlandığı anda bu imkandan yararlanabiliyor. En düşük promosyon tutarları maaşa göre 500, 625 ve 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar oranı daha da yükselmekte.

Bazı bankalar hiçbir ek koşul bulunmadan, bazıları da maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapmakta. 3 banka ise ödemeyi bin 750 TL'ye kadar arttırdı.

İşte bazı bankaların kampanya oranları;

ZİRAAT BANKASI

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

DENİZBANK

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

AKBANK

30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.

FİBABANKA

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

VAKIFBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

YAPI KREDİ

Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.

GARANTİ BBVA

Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.

HALKBANK

Maaşa göre 500, 625, 750 lira.

ING

Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.

İŞ BANKASI

Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.

QNB FİNANSBANK

Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.

TEB

Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.

ŞEKERBANK

Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.


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