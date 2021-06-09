Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? 2021 Ziraat, Denizbank, Akbank promosyon miktarı...

Emekliler Temmuz zammı öncesi hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu verdiğini merak edip araştırmaya devam ediyor. Ziraat, Denizbank, Akbank gibi bankaların sunduğu emekli promosyon fırsatları ilgiyle takip ediliyor. Maaşlara göre yapılan ödemeler araştırılırken, özel bankaların kampanya tutarı da yükseltilmeye devam ediliyor. Peki 2021 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
Temmuz zammı öncesi 2021 senesi emekli promosyon oranları merak ediliyor. 3 senelik taahhüt süresini doldurmuş olanlar ikinci defa promosyon alırken, yeni emekliler de maaşları bağlandığı anda bu imkandan yararlanabiliyor. En düşük promosyon tutarları maaşa göre 500, 625 ve 750 lira olurken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar oranı daha da yükselmekte.
Bazı bankalar hiçbir ek koşul bulunmadan, bazıları da maaş taşıma veya ek ürün kullanma şartlarıyla yüksek ödeme yapmakta. 3 banka ise ödemeyi bin 750 TL'ye kadar arttırdı.
İşte bazı bankaların kampanya oranları;
ZİRAAT BANKASI
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
DENİZBANK
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
AKBANK
30 Haziran tarihine kadar maaşını taşıyanlara 1.200, 1.500, 1.750 lira.
FİBABANKA
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
VAKIFBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
YAPI KREDİ
Maaşa göre 1.200, 1.500, 1.750 lira.
GARANTİ BBVA
Maaşını taşıyanlara 1.000, 1.250, 1.500 lira. Emekli arkadaşlarını davet edenlere de her bir arkadaşı için 150 lira.
HALKBANK
Maaşa göre 500, 625, 750 lira.
ING
Maaşa göre 675, 850, 1.000 lira.
İŞ BANKASI
Maaşa göre 750, 875, 1.000 lira.
QNB FİNANSBANK
Maaşa göre 1.000, 1.300, 1.600 lira.
TEB
Maaşını taşıyana ve 2 otomatik fatura ödeme talimatı verene 1.000, 1.300, 1.600 lira. Ayrıca ay sonuna kadar kredi kartı için başvuranlara market ve sağlık harcamalarında 300 liraya kadar indirim.
ŞEKERBANK
Maaşını taşıyana 1.050, 1.300, 1.550 lira. 1.000 liralık kart alışverişine de 200 lira bonus.
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