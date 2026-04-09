Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? QNB Finansbank, Garanti, İş Bankası ve Akbank'ın teklifleri...

Emekli promosyon 2026 Nisan kampanyaları güncellemesi ile gündeme geldi. Güncel emekli maaşı banka promosyonu 2026 Nisan ayı net tutarları ile banka banka detaylı olarak araştırılıyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde Nisan ayı güncellemeleri tamamlandı. Maaşlarını kamu veya özel bankalara taşıyan emekliler için 3 yıllık taahhüt karşılığında ödenen tutarlar rekor seviyelere ulaştı. Peki, TEB, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası emekli promosyon ne kadar? Emekli promosyonu hangi banka yüksek veriyor? İşte yanıtı...

QNB FİNANSBANK

22 bin lira nakit promosyon ve 18 bin lira faizsiz ihtiyaç kredisi ile toplam 40 bin lira avantaj sağladı.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

ING BANK

Yeni emekliler dahil tüm maaş müşterilerine toplamda 28.000 TL’ye varan ödeme kolaylığı sağlıyor.

İŞ BANKASI

21.20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için nakit ve MaxiPuan desteğiyle toplamda 25.000 TL'lik bir teklif sunuyor.

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni nesil bankacılık algoritmaları sayesinde artık banka değiştirmek için kuyrukta beklemeye gerek kalmadı. Emekliler maaşlarını şu yöntemlerle dakikalar içinde taşıyabiliyor:

Mobil Bankacılık: Bankaların uygulamaları üzerinden "Maaş Taşıma" sekmesiyle.

e-Devlet: "Banka ve Adres Değişikliği" ekranı üzerinden.

Telefon Bankacılığı: Müşteri iletişim merkezlerini arayarak.