FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  3. Ekonomi

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? QNB Finansbank, Garanti, İş Bankası ve Akbank'ın teklifleri...

Bankalar arasında kızışan emekli promosyonu yarış kızıştı. Güncel emekli maaşı banka promosyonu 2026 Nisan ayı net tutarları ile banka banka detaylı olarak araştırılıyor İşte en yüksek veren bankalar...

Cansu Çamcı

Emekli promosyon 2026 Nisan kampanyaları güncellemesi ile gündeme geldi. Güncel emekli maaşı banka promosyonu 2026 Nisan ayı net tutarları ile banka banka detaylı olarak araştırılıyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabiliyorlar. Mevcutta promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bankaya geçiş yapabiliyor.

Milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren promosyon ödemelerinde Nisan ayı güncellemeleri tamamlandı. Maaşlarını kamu veya özel bankalara taşıyan emekliler için 3 yıllık taahhüt karşılığında ödenen tutarlar rekor seviyelere ulaştı. Peki, TEB, Yapı Kredi, Ziraat, Akbank, Denizbank, Vakıfbank, İş Bankası emekli promosyon ne kadar? Emekli promosyonu hangi banka yüksek veriyor? İşte yanıtı...

QNB FİNANSBANK

22 bin lira nakit promosyon ve 18 bin lira faizsiz ihtiyaç kredisi ile toplam 40 bin lira avantaj sağladı.

AKBANK

SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Nisan 2026 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 20.000 TL’ye varan nakit promosyondan faydalanabilirsiniz.

GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2026

Emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!

ING BANK

Yeni emekliler dahil tüm maaş müşterilerine toplamda 28.000 TL’ye varan ödeme kolaylığı sağlıyor.

İŞ BANKASI

21.20.000 TL ve üzeri maaş alanlar için nakit ve MaxiPuan desteğiyle toplamda 25.000 TL'lik bir teklif sunuyor.

VAKIFBANK

1 aylık emekli maaşı tutarı; 10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Yeni nesil bankacılık algoritmaları sayesinde artık banka değiştirmek için kuyrukta beklemeye gerek kalmadı. Emekliler maaşlarını şu yöntemlerle dakikalar içinde taşıyabiliyor:

Mobil Bankacılık: Bankaların uygulamaları üzerinden "Maaş Taşıma" sekmesiyle.

e-Devlet: "Banka ve Adres Değişikliği" ekranı üzerinden.

Telefon Bankacılığı: Müşteri iletişim merkezlerini arayarak.

Anahtar Kelimeler:
Promosyon banka
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.