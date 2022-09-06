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Hangi borçlar silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İcralık borçlar silinecek mi?

06.09.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası "Hangi borçlar silinecek?" sorusu merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunarak icralık kamu borçları hakkında konuştu. Peki icra borçları silinecek mi? Hangi borçlar silinecek? İşte detaylar...

Hangi borçlar silinecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama! İcralık borçlar silinecek mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu akşamki konuşmasında. "Vatandaşlarımızın bir kısmının Icra takibine uğramasına yol açan 2 bin lira ve altındaki borçlarını tasfiye ediyoruz." diye konuştu. Gelişmenin ardından icralık borçların silinip silinmeyeceği merak edildi.

HANGİ BORÇLAR SİLİNECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklama "15 Ağustos 2022'den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Konu ile ilgili hangi borçların düzenlemeye dahil olduğu merak edildi. Düzenleme ile ilgili detaylar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
icra
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