Hangi Tip Banka Kullanıcısısın?

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Banka uygulamasını ne kadar sıklıkla açıyorsun?
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Bir bankada hesap açarken neye bakarsın?
Para gönderme ücretinin olmamasına.
Her yerde ATM'sinin olmasına.
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Kredi kartı ekstren seni şaşırtır mı?
Yok, zaten takip ediyorum.
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Bankadan gelen kampanya mesajlarını okuyor musun?
Kampanya ile ilgiliyse bakarım.
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Acil paraya ihtiyacın olunca ne yapıyorsun?
Kredi kartından hallederim.
Uygun kredi varsa çekerim.
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Bankacılık işlemleri için daha çok neyi kullanıyorsun?
İşimi daha çabuk nasıl halledeceksem o yöntemi kullanırım.
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Hesabındaki para beklediğinden daha hızlı bittiyse tepkin ne olur?
Önümüzdeki ay biraz daha dikkat ederim.