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Hangi Tip Banka Kullanıcısısın?

Bankacılık alışkanlıkları senin hakkında çok şey söylüyor aslında. Bankayı nasıl kullandığına göre hangi tip müşteri olduğunu bulabiliriz. Sen nasıl bir banka kullanıcısısın?

Hangi Tip Banka Kullanıcısısın?

Bankaları nasıl kullanıyorsun?

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Banka uygulamasını ne kadar sıklıkla açıyorsun?

Banka uygulamasını ne kadar sıklıkla açıyorsun?
Günde birkaç kere.
Haftada birkaç kere.
Bildirim gelince.
Açmam ki.
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Bir bankada hesap açarken neye bakarsın?

Bir bankada hesap açarken neye bakarsın?
Yatırım seçeneklerine.
Kampanyalarına.
Para gönderme ücretinin olmamasına.
Her yerde ATM'sinin olmasına.
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Birikim yapar mısın?

Birikim yapar mısın?
Ay sonunda param kalırsa kenara atıyorum.
Tabii ki.
Yok yapamıyorum.
Yapmaya çalışıyorum.
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Kredi kartı ekstren seni şaşırtır mı?

Kredi kartı ekstren seni şaşırtır mı?
Hem de nasıl!
Pek şaşırtmaz.
Bazen şaşırıyorum.
Yok, zaten takip ediyorum.
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Bankadan gelen kampanya mesajlarını okuyor musun?

Bankadan gelen kampanya mesajlarını okuyor musun?
Gelir gelmez okurum.
Vaktim olunca okurum.
Hiç okumam.
Kampanya ile ilgiliyse bakarım.
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Acil paraya ihtiyacın olunca ne yapıyorsun?

Acil paraya ihtiyacın olunca ne yapıyorsun?
Kredi kartından hallederim.
Borç alırım.
Birikimimden kullanırım.
Uygun kredi varsa çekerim.
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Bankacılık işlemleri için daha çok neyi kullanıyorsun?

Bankacılık işlemleri için daha çok neyi kullanıyorsun?
Mobil uygulamayı.
İnternet bankacılığını.
Şubeyi.
İşimi daha çabuk nasıl halledeceksem o yöntemi kullanırım.
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Hesabındaki para beklediğinden daha hızlı bittiyse tepkin ne olur?

Hesabındaki para beklediğinden daha hızlı bittiyse tepkin ne olur?
Yeni bir bütçe yaparım.
Önemsemem.
Hemen incelerim.
Önümüzdeki ay biraz daha dikkat ederim.
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ING Para Mevzuları
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"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

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