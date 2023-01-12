Happy Center'da YOK BÖYLE İNDİRİM! Ayçiçek yağı 119,95 TL, çay 34,95 TL, salça 28,95 TL! Bu fiyatlar izdiham yaratır

Happy Center'da Ocak ayı sonuna kadar fiyatlar sabitlendi. Uygun fiyat avantajının sunulacağı markette yağ fiyatları vatandaşları heyecanlandırmaya yetti. Happy ayçiçek yağı 4 litre 119,95 TL'den, Orkide ayçiçek yağı 5 litre 149,95 TL, Komili ayçiçek yağı 5 litre 154,95 TL ve Biryağ ayçiçek yağı 5 litre 169,95 TL'den satışa sunuldu. İşte aktüel ürünler listesinin tamamı...

HAPPY CENTER'DA YOK BÖYLE İNDİRİM!

Enflasyonla mücadele adına indirim kampanyalarına bir yenisi daha eklendi ve Happy Center Ocak ayı sonuna kadar fiyatlarını sabitledi. Sabitlenen fiyatlar da en dikkat çeken ürün ise tabiki ayçiçek yağı oldu.

9 Ocak'ta başlayan kampanya 31 Ocak'a kadar devam edecek. Bu kapsamda; Happy ayçiçek yağı 4 litre 119,95 TL'den, Orkide ayçiçek yağı 5 litre 149,95 TL, Komili ayçiçek yağı 5 litre 154,95 TL ve Biryağ ayçiçek yağı 5 litre 169,95 TL'den raflarda ki yerini aldı.

***Happy Center aktüel ürünler listesi şöyle;



