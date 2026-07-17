Harcamadan Önce Durmayı Sağlayan Basit Finansal Kurallar

Bu içerikte ekonomini düzeltecek, harcamadan önce durmanı sağlayacak basit ama etkili finansal kurallara bakıyoruz. Hazırsan hadi bakalım başlıyoruz!

48 saat kuralı

Temel ama en etkili kuraldır. Temel bir ihtiyaç dışındaki bir ürünü çok beğendiğinizde, onu hemen almayın. Sepete atın veya mağazadan çıkın; kendinize tam 48 saat süre verin. İki gün sonra o ürüne duyduğunuz arzu muhtemelen %80 oranında azalacaktır. Eğer hala aynı heyecanla istiyorsanız ve bütçeniz elveriyorsa, o zaman alabilirsiniz.

Çalışma saati karşılığı kuralı

Bir ürünün fiyatını TL olarak değil, kendi emeğiniz ve zamanınızla ölçün.

Örneğin net saatlik ücretinizin 200 TL olduğunu varsayalım. Almak istediğiniz 4.000 TL'lik bir ceket için kendinize o ceket için kaç saat çalışmanız gerektiğini sorun. Bu soru, harcamanın gerçek bedelini yüzünüze çarpar.

Kullanım başına maliyet testi

Bir şeye para verirken etiket fiyatına değil, onu kaç kez kullanacağınıza odaklanmalısınız. Ürün fiyatını tahmini kullanım sayınıza bölün. Böylece gerçek maliyeti ortaya çıkarabilirsiniz. Örneğin sadece 1 kez giyeceğiniz 3.000 TL'lik bir abiye elbisenin kullanım başına maliyeti 3.000 TL'dir. Bunun yanı sıra kış boyunca her gün yani yaklaşık 100 kez giyeceğiniz 5.000 TL'lik kaliteli bir montun kullanım başına maliyeti 50 TL'dir.

Nakit karşılığı testi

Kredi kartıyla harcama yapmak dijital ekranlarda sadece bir sayıdan ibaret olduğu için canımızı acıtmaz. Bu yüzden kartla bir şey almadan önce durun ve şu an cüzdanınızdan bu parayı nakit olarak çıkarıp, o deste deste parayı bu tezgahtara elden teslim etseydiniz içinizin sızlayıp sızlamayacağını düşünün. Cevabınız evet ise, o kartı hemen cebinize geri koyun.

1 alıyorsan 1 çıkar kuralı

Evdeki eşya kalabalığını ve dolayısıyla harcamayı durdurmak için mükemmel bir kuraldır. Gardırobunuza yeni bir kazak mı ekleyeceksiniz? O zaman önce dolaptan eski bir kazağı satmayı, bağışlamayı veya elden çıkarmayı kabul etmelisiniz. Eğer kıyamıyorsanız, yenisini almaya da ihtiyacınız yok demektir.

Yarın taşınsam bunu taşır mıyım sorusu

Özellikle dekorasyon, ev eşyası veya büyük hacimli şeyler alırken kendinize bu yarın taşınsam bunu taşırmıyım diye sorun. Gelecek ay başka bir eve taşınacak olsam, bu eşyayı kolileyip, kamyona yükleyip hamallığını yapmaya değer mi? sorusu çoğu dekoratif eşya bu sorudan kalır.

Sepeti yarın alacağım diye terk etmek

Online alışveriş sitelerinin en korktuğu kurallardan biri kesinlikle budur. Beğendiğiniz her şeyi sepete ekleyin ama ödeme yapmadan sekmeyi kapatın. Sadece dürtüsel harcamayı engellemekle kalmazsınız çoğu e-ticaret sitesi sepette ürün bıraktığınızı görünce 24 saat içinde size indirim kodu bile gönderebilir. Hem durursunuz hem de kazançlı çıkarsınız.

Liste dışı harcamama kuralı

Markete, alışveriş merkezine veya pazara asla listesiz çıkmayın. Burada kural oldukça basittir. Eğer listede yazmıyorsa, o ürün o an dünyada yok demektir. Kasaya doğru yürürken gözünüze çarpan o indirimli çikolatalar, piller veya parfümler listeye dahil değilse sepete giremez.