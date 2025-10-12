Hareketli günler başladı! Altın fiyatları ile yarışsa da talep çok: Satışlar resmen patladı

Mevsim geçişlerinde bünyesini güçlü tutmak isteyenler aktarlara yöneldi. Bitki çaylarına olan talep artmaya başlamışken aktarlardaki fiyatlar da arttı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, bu yıl da en çok talep gören bitkiler arasında yer aldı. Raflarda yerini alan ıhlamur, evlerde yeniden demlenmeye başlarken fiyatı da cep yakmaya başladı.

Ekol TV'ye konuşan aktarlar, sezonun henüz başında olmasına rağmen ıhlamurun kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını, ilerleyen dönemde bu rakamın 5 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bir aktar, mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirterek, şu cümleleri kurdu:

“Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla karşılaşan vatandaşlar doğal destek arıyor. Bu dönemde en çok ıhlamur tercih ediliyor”

Bir diğer aktar ise ıhlamurun doğru tüketimi ile ilgili, “Ihlamur kaynatılmaz, çay gibi demlenir. Yaklaşık beş dakika demlenmesi yeterli. Dileyen içine bal, limon ya da elma kabuğu ekleyebilir" dedi.

1500 LİRAYI BULDU!

Aktarlarda sadece ıhlamur değil, diğer bitkilerin de fiyatı dikkat çekiyor. Karanfilin kilosu 1.500 lira, ekinezya 1.500 lira, zencefil ise 500 lira seviyelerinde satılıyor. Uzmanlar, fiyat artışına rağmen vatandaşların doğal bitki çaylarına ilgisinin her geçen yıl arttığını, özellikle mevsim geçişlerinde bu ürünlere olan talebin zirve yaptığını ifade ediyor.