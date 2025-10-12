FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hareketli günler başladı! Altın fiyatları ile yarışsa da talep çok: Satışlar resmen patladı

Havaların soğuması ile beraber aktarlarda yoğunluk başladı. Mevsim geçişlerinde bağışıklık sisteminin zayıflamasından dolayı ıhlamur, rezene ve zencefile olan talep artmaya başlarken etiketler de cep yakıyor. Ihlamurun kilosu 3 bin lirayı bulurken ilerleyen dönemde 5 bin lira olacağı söyleniyor.

Hareketli günler başladı! Altın fiyatları ile yarışsa da talep çok: Satışlar resmen patladı
Ezgi Sivritepe

Mevsim geçişlerinde bünyesini güçlü tutmak isteyenler aktarlara yöneldi. Bitki çaylarına olan talep artmaya başlamışken aktarlardaki fiyatlar da arttı. Kış aylarının vazgeçilmezi olan ıhlamur, bu yıl da en çok talep gören bitkiler arasında yer aldı. Raflarda yerini alan ıhlamur, evlerde yeniden demlenmeye başlarken fiyatı da cep yakmaya başladı.

Hareketli günler başladı! Altın fiyatları ile yarışsa da talep çok: Satışlar resmen patladı 1

Ekol TV'ye konuşan aktarlar, sezonun henüz başında olmasına rağmen ıhlamurun kilosunun 3 bin liraya kadar çıktığını, ilerleyen dönemde bu rakamın 5 bin liraya kadar yükselebileceğini belirtiyor. Bir aktar, mevsim geçişlerinin bağışıklık sistemini zayıflattığını belirterek, şu cümleleri kurdu:

“Grip, nezle, soğuk algınlığı gibi hastalıklarla karşılaşan vatandaşlar doğal destek arıyor. Bu dönemde en çok ıhlamur tercih ediliyor”

Hareketli günler başladı! Altın fiyatları ile yarışsa da talep çok: Satışlar resmen patladı 2

Bir diğer aktar ise ıhlamurun doğru tüketimi ile ilgili, “Ihlamur kaynatılmaz, çay gibi demlenir. Yaklaşık beş dakika demlenmesi yeterli. Dileyen içine bal, limon ya da elma kabuğu ekleyebilir" dedi.

Hareketli günler başladı! Altın fiyatları ile yarışsa da talep çok: Satışlar resmen patladı 3

1500 LİRAYI BULDU!

Aktarlarda sadece ıhlamur değil, diğer bitkilerin de fiyatı dikkat çekiyor. Karanfilin kilosu 1.500 lira, ekinezya 1.500 lira, zencefil ise 500 lira seviyelerinde satılıyor. Uzmanlar, fiyat artışına rağmen vatandaşların doğal bitki çaylarına ilgisinin her geçen yıl arttığını, özellikle mevsim geçişlerinde bu ürünlere olan talebin zirve yaptığını ifade ediyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'de 1,5 milyon TL Avrupa'da 240 bin TL Türkiye'de 1,5 milyon TL Avrupa'da 240 bin TL
SSK, Bağ-Kur, memur için zam tablosunu açıkladı!SSK, Bağ-Kur, memur için zam tablosunu açıkladı!

Anahtar Kelimeler:
ıhlamur rezene soğuk algınlığı Zam kış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.