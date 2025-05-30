Haribo'da uyuşturucu skandalı! İçinde esrar varmış... Hollanda'daki jelibonlar toplatılıyor, Türkiye'dekiler güvenli mi?

Haribo jelibonlarındaki uyuşturucu skandalı bir anda tüm dünyada gündem oldu. Hollanda'da satılan ürünlerde esrar olduğu belirlendi. Jelibonları yiyenlerden gelen şikayetler sonrası harekete geçen Hollanda Gıda ve Tüketici Ürünleri Güvenliği Kurumu (NVWA), ailece1 kilogramlık Haribo Happy Cola F!ZZ şekerlerini tüketen kişilerin kendini kötü hissettiğini bildirdi.

HARİBO, ÜLKEDEKİ TÜM ÜRÜNLERİNİ GERİ ÇAĞIRDI

BBC’de yer alan habere göre; yapılan incelemelerde, şekerlerden alınan numunelerde uyuşturucu madde bulunduğu doğrulandı. NVWA'dan bir sözcü, şu ana kadar üç pakette uyuşturucu maddeye rastlandığını açıkladı ancak Haribo firması, tüm ürünlerini geri çağırdı.

SON TÜKETİM TARİHİ OCAK 2026'YDI

Söz konusu paketlerin son tüketim tarihi Ocak 2026 olarak belirtiliyor. Şimdiye kadar kaç kişinin etkilendiği netlik kazanmadı.

Polis yetkilileri, esrarın ürünlere nasıl karıştığını araştırıyor. NVWA’dan yapılan açıklamada, “Tüketildiğinde baş dönmesi gibi sağlık şikayetlerine yol açabilecek ürünlerin dolaşımda olduğu” vurgulandı ve “bu şekerleri tüketmeyin” uyarısında bulunuldu.

JELİBONLARDAKİ UYUŞTURUCU SKANDALI SONRASI HARİBO'DAN AÇIKLAMA

Haribo'dan BBC’ye yapılan açıklamada, olayın ciddiyetle ele alındığı ve polisle birlikte olayın nasıl gerçekleştiğinin araştırıldığı ifade edildi.

TÜRKİYE DAHİL DİĞER ÜLKELERDEKİLER GÜVENLİ Mİ?

Şirket, yalnızca Hollanda’daki ürünlerin geri çağrıldığını, diğer ülkelerdeki ürünlerin güvende olduğunu belirtti.