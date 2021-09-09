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Hasta bakan akraba için 1797 TL ödeme yapılıyor! 6 ayda bir zam...

09.09.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakıma muhtaç yaşlı veya engelli yakınına devlet şu anda aylık olarak 1797 TL ödeme yapmaktadır. Bu ödemeler 6 ay bir zamlanarak, en azından hasta yakınlarının maddi anlamda yükleri azaltılması hedefleniyor.

Hasta bakan akraba için 1797 TL ödeme yapılıyor! 6 ayda bir zam...

Evde bakıma muhtaç engelli ya da yaşlıya bakan kişilerin maddi külfetlerini azaltmak amacıyla devlet aylık olarak tam 1797 TL ödeme yapıyor. Üstelik bu ödemeler, memur maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zamlanıyor. Ancak elbette bu parayı alabilmek için bazı şartlar gerekiyor. İşte evde bakım parası almak için gereken şartlar…

EVDE BAKIM PARASI İÇİN GEREKEN ŞARTLAR NELERDİR?

Evde bakım parası alabilmek için öncelikle bakıma muhtaç kişinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir engelli olduğuna dair sağlık raporu gerekmektedir.

İkinci şart olarak raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalıdır. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmemektedir.

Sağlık kurulu, hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakmaktadır.

Rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılır. Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay 1.797 lira yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

KİMLER EVDE BAKIM PARASI ALABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre, ödemeyi alabilecek akrabalar şöyle:

Akraba yoksa yasal vasisi.

Amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri.

Halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri.

Dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri. Teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri.

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri.

Anne ve babası ile bunların anne ve babası. Torunları ile torunlarının eşleri. Kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri. Kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri.

Eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları.

MEMURLR GİBİ 6 AYDA BİR ZAM YAPILMAKTADIR

Aylığın ödenebilmesi için raporun dışında gelir durumu da önemli. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl 1.704 lirayı aşmaması şart. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı varsa, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5’e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyeleri gelirde hesaba dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor.


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