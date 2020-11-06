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Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca kestanenin fiyatı altınla yarışmaya başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.11.2020 10:02 | Son Güncelleme

Gal arısı hastalığı sebebiyle üretimi düşüp, yurtdışından da müthiş talep gelince kestanenin fiyatı tezgahta 40 lirayı buldu. Kestane kebabın tanesiyse 1 liradan satılıyor.

Hastalık vurdu, ihracat da patlayınca kestanenin fiyatı altınla yarışmaya başladı

Uzun yıllardır mücadele edilen gal arası hastalığı kestane ağaçlarını kuruttu. Uludağ’da geçmişte 400 ton kestane toplanırken, bu yıl bu rakam 30 tona geriledi. Bununda en büyük sebebi gal arısının kestane ağaçlarını kurutması. Bu yıl döviz kurunun yüksek olmasından dolayı özellikle İtalya’ya yüklü miktarda kestane ihracatı yapılıyor. Azalan kestane ağaçlarına bir de aşırı ihracat eklenince pazarda kestanenin fiyatı 40 lirayı buldu. Artan fiyatlardan sonra vatandaşlar pazarda kestaneyi gram gram almaya başladı. En küçük kestaneler 20 liradan satılırken, kebaplık kestanelerin ise kilosu 30 ila 40 arasında satılıyor. Seyyar araçlarıyla kestane satan esnaf ise 100 gramını 10 liraya satıyor. 100 gramlık pakette 10 tane kestane bulunuyor.

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Tarihi Tuzpazarı’nda kestane satışı yapan esnaflar, "Eskiden Bursa’dan 400 ton çıkan kestane 30 tona düştü. Kaliteli kestane bulmak artık zor. Kebaplık kestaneyi 30 ila 40 lira arasında satıyoruz. Artık Bursa’da kestane yok, kestane Aydın’dan geliyor. Hastalıktan dolayı rekolte düştü. Bir de ihracat çok fazla. Şekerlemede kullanan firmalar da çok talep ediyor. Artık kestaneyi 250 ve 500 gram olarak satıyoruz. Bu yıl kestanenin fiyatı 50 liraya kadar çıkar" dedi.

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Bursa’da 15 yıldır kebaplık kestane pişirip satan Fatih Tavlı, "Ben pişmiş kestane satıyorum. Bir kilo kestaneyi pişirdiğinizde 600 grama geriliyor. Biz de pişmiş kestaneyi 100 gramını 10 liraya satıyoruz. 100 gramlık pakette 10 tane kestane oluyor. Kestanenin tanesi 1 liraya geliyor. 250 gram kestaneyi ise 20 liraya satıyoruz" şeklinde konuştu.

KAYNAK:İHA

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