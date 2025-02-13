Hastane randevuları için yeni karar! Haftada 1 saat olacak '1000 aile sağlığı merkezi açılacak'

Hastane randevuları için yeni karar geldi. Buna göre poliklinikler eğitim amaçlı uzun saatler kapalı olmayacak. Karara tepkiler de gecikmedi. İşte detaylar...

"SEÇİLMİŞ HASTALARIN GELMİŞ OLMASI LAZIM"

Habertürk'te yer alan habere göre; İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Pınar Saip "Eğitim araştırmaların ağırlıklı olarak yapılması gereken yere seçilmiş hastaların gelmiş olması lazım. Diyelim ki sizin nezleniz var, siz gidip 3. basamaktan randevu almaya çalışıyorsunuz. Yani merkezi bir randevu sistemi olamaz zaten. Hem bölgesel olmalı hem de sevk zinciriyle olması lazım" dedi.

Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki yükü hafifletmek için riskli hastalara randevularda öncelik tanındı. Bir başka önlem olarak randevusuna gitmeyip iptal etmeyenlere 15 gün randevu alamama uygulaması geldi. Ancak halen bazı branşlarda randevu sorunu sürüyor. Özellikle de İstanbul'da.

EĞİTİM GÜNLERİNDE POLİKLİNİKLERİN UZUN SÜRELİ KAPATILMAMASI İSTENDİ

İl Sağlık Müdürlüğü soruna yönelik yeni bir karar aldı. İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim ve Araştırma Hastanelerine gönderdiği yazıda asistan hekimlerin eğitim günlerinde polikliniklerin uzun süreli kapatılmaması gerektiğini istedi.

SÜRE, HAFTADA 1 SAATE İNDİRİLDİ

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün tespitlerine göre bazı branş poliklinikleri yarım gün, bazıları ise 2 saat ve üzerinde eğitim amaçlı kapalı kalıyordu. Şimdi bu süre haftada 1 saate indirildi.

Asistan hekimler ise bu karara tepkili. İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu "Randevu verdiğiniz bir hastaya 'hadi ben eğitime gidiyorum' diye kapamıyorsunuz, öyle bir şey yapmıyorsunuz ama siz o saatte, bu saatte randevu yoktur görünüyor ve o saatte eğitim yapılıyor. Ama şu anda deniyor ki onu da açın" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Pınar Saip ise "Geleceklerin doktorlarının niteliğini düşürecek ve aslında yine tanıya ve tedaviye ulaşmakta halkımız daha zorlanacak. Eğitim saatlerinin azaltılması kesinlikle çözmez, bu bir çözüm değil" şeklinde konuştu.

"GÜNDE EN AZ 1 SAAT OLMASI LAZIM"

Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu da "Hasta görmek de bir eğitimdir. Bir branşta uzmanlaşmak için de bir eğitim alınması gerekiyor. Günde en az 1 saat olması lazım bu eğitimin" dedi.

Meslek odaları kararın geri çekilmesini istiyor. Prof. Dr. Pınar Saip "İstanbul Tabip Odası yönetimi, İl Sağlık Müdürü'nden randevu alıp bu konuyu görüşmek istiyor. Çünkü yapılan şey yönetmeliklere aykırı" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE YIL SONUNA KADAR 1000 AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ AÇILACAK

Öte yandan bir dizi ziyaret ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirmek üzere Eskişehir'e gelen Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Tepebaşı 1 No'lu Sağlıklı Hayat Merkezi'ni ziyaret etti.

Demirkol, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Eskişehir'deki birinci basamak ile koruyucu sağlık hizmetlerini yerinde görmeye, eksiklikler varsa destek olmaya ve kentin talepleri varsa dinlemeye geldiğini söyledi.

Kasım ayı itibarıyla yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapıldığını belirten Demirkol, bu değişikliği sahiplenen tüm aile hekimlerine ve aile sağlığı çalışanlarına teşekkür etti.

Demirkol, geleneksel tamamlayıcı tıp çerçevesinde hem akupunkturu hem de fitoterapiyi aile hekimlerinin yapabilmesi için hazırlanan kanunun Meclis'ten geçtiğini anımsatarak, "Bu kapsamda birinci basamak sağlık hizmetlerimizi çok daha güçlendirmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Sağlıklı Hayat Merkezlerinin Türkiye'de birçok noktada hizmet vermeye devam ettiğini vurgulayan Demirkol, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuk gelişim, sosyal çalışmacı, diyetisyen, ağız diş sağlığı ve psikolog birçok alanda vatandaşlarımızın hastalanmadan önce sağlığının kıymetini bildiği ve sağlığını koruduğu yerler olarak hizmet veriyoruz. Biz birinci basamak sağlık hizmetlerimizi hem aile hekimlerimizle hem de sağlıklı hayat merkezlerimizle devam ettireceğiz. 1000 aile sağlığı merkezi ve 100 sağlıklı hayat merkezi tüm Türkiye'de bu yıl sonunda açılmış olacak. Bu kapsamda yoğun bir şekilde yatırımlar ve açılış çalışmaları devam ediyor."

Demirkol, aile hekimlerinin kayıtlı nüfuslarını daha iyi hizmet verebilmeleri için gitgide azalttıklarını vurguladı.

Aile hekimlerinin ailenin bir bireyi olarak sağlığın korunmasında ilk danışma ve doğru yönlendirme anlamında çok önemli bir yerde bulunduğunu dile getiren Demirkol, "Aile hekimlerimize yüzde 10 randevu kontenjanı tanımladık. Aile hekimlerimiz sistemde sadece kendilerine ait bölümde, kendi nüfuslarını hastanelere ve doğru polikliniklere aynı gün içinde randevu alarak yönlendiriyorlar. Vatandaşlarımızdan bu hakkı kullanmalarını istirham ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Demirkol, vatandaşlara aile hekiminin önermediği ilaçları, eş, dost ve tanıdıkların tavsiyesiyle kullanmama çağrısında bulundu.

Bağımlılıkla mücadelenin koruyucu sağlığın en önemli aşamalarından biri olduğuna dikkati çeken Demirkol, yaptıkları çalıştay çerçevesinde tüm Türkiye'deki akademisyen, daire başkanları ile halk sağlığı başkanlarını Ankara'da ağırladıklarını sözlerine ekledi.

Ertuğrulgazi Turkuaz Aile Sağlığı Merkezi, 100. Yıl Aile Sağlığı Merkezi ve Göçmen Sağlığı Merkezi'ni ziyaret eden Demirkol'a, Eskişehir İl Sağlık Müdürü Yaşar Bildirici, Tepebaşı İlçe Sağlık Müdürü Mustafa Tuzcu, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Alparslan Temen, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Babür Mintaş ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcıları ile birim sorumluları eşlik etti. (AA)