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Hastaneden kaçırılması olay olmuştu! İnan Kıraç'ın nerede olduğu belli oldu, işte o hastane...

Geçtiğimiz günlerde hastaneden kaçırılma görüntüleriyle gündeme gelen ünlü iş insanı İnan Kıraç'ın bu kez de Ümraniye'deki bir hastanede tutulduğu ortaya çıktı! Kızı İpek Kıraç tarafından vasi atanan İnan Kıraç'ın kendi evinde dinlenmek istediği fakat istediği dışında Ümraniye'de şartları çok zayıf olan bir hastanede tutulduğu iddia edildi.

Hastaneden kaçırılması olay olmuştu! İnan Kıraç'ın nerede olduğu belli oldu, işte o hastane...
Mynet Özel Haber

Hastaneden kaçırılma görüntüleri çok konuşulan ve kendisine vasi atanan İnan Kıraç’ın nerede olduğu ortaya çıktı. Türkiye’nin en önemli iş insanlarından biri olan İnan Kıraç, evlendikten sonra kızı İpek Kıraç ile sorunlar yaşamıştı.

İŞTE KALDIĞI HASTANE

İnan Kıraç’ın Ümraniye’de bulunan NP İstanbul Beyin Hastanesi'nde tutulduğu, hastaneden ayrılmak istemesine rağmen vasi tarafından böyle bir kararın verildiği iddia edildi.

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KIRAÇ'IN YAKIN ÇEVRESİ: "HASTANE KOŞULLARI KÖTÜ"

İnan Kıraç'ın yakın çevresi hastane koşullarının yetersiz olduğunu Kıraç'ın evine geçme ya da başka bir hastaneye nakil talebinin kabul edilmediğini vurguladı.

"KIRAÇ'IN MORALİ ÇÖKTÜ"

Yakın çevresi İnan Kıraç'ın bu ortamda moralinin çöktüğünü, daha iyi şartlardaki evine doktor gözetiminde geçmek istediğini dile getiriyor.

KAÇIRILMA İDDİASI GÜNDEM OLMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İnan Kıraç'ın bir hastaneden kaçırıldığı iddia edilmişti. Kıraç'ın bir araca bindirilip uzaklaştığı görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Aktarılanlara göre İnan Kıraç'ı otomobille kaçırdığı öne sürülen Emine Alangoya, Yalova'ya kadar gitti. Alangoya daha sonra İstanbul'a geri döndü. İnan Kıraç'ı Vaniköy'deki yalısına bırakan Emine Alangoya, çocuklarının evine gitti.

HASTANE İDDİALARIN ASILSIZ OLDUĞUNU AKTARMIŞTI

Yaşanan gelişme sonrasında hastane yaptığı açıklamada kaçırılma iddiasının asılsız olduğunu aktardı.

FİİLİ EHLİYETİ KALDIRILMIŞTI

27 Mayıs'ta iş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç'ın Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali için açtığı davada mahkeme, Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar vermişti.

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Duruşma, 4 Temmuz tarihine ertelenmişti.

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