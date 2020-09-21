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Hastanelere KPSS şartı olmadan personel alımı! İŞKUR'dan hastanelere görevli alımı başvuru formu!

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2020 11:00 | Son Güncelleme

İŞKUR çeşitli kurumlara personel alımı yapmaya devam ediyor. Hastanelere KPSS şartsız hemşire, temizlik görevlisi ve hasta kabul-kayıt gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. İŞKUR'un yayınladığı hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak için İŞKUR kaydı yaparak bilgilerinizi eklemeniz yeterli olacaktır. İŞKUR hastanelere görevli alım ilanları ve başvuru detayları haberimizde.

Hastanelere KPSS şartı olmadan personel alımı! İŞKUR'dan hastanelere görevli alımı başvuru formu!

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlarla binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un düzenli olarak yayınladığı ilanları takip etmek için İŞKUR kaydı yaparak, tüm ilanları görüntüleyebilir ve uygun olanlara başvurulabilir. İŞKUR'un en son yayınladığı ilanlarda hastanelere personel alımı yapacağını duyurdu. Hastanelere yapılacak alımlarda KPSS şartsız hemşire, hasta kabul -kayıt, temizlik görevlisi ve danışma görevlisi arıyor. Hastanelere görevli alımı ilanlarını araştıranlar için, hastanelere temizlik görevlisi başvuru şartları, hastanelere hasta kabul başvuru detayları haberimizde.

İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.

İŞKUR HASTANELERE HASTA KABUL, TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Koronavirüs döneminde hastanelerde çalışacak eleman ihtiyacı arttı. İŞKUR ise özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. İŞKUR'un hastaneler bünyesinde çalıştırılmak üzere verdiği yeni ilanlarda; KPSS şartsız hemşire, hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere ilanı yayınlandı. İŞKUR'un yayımladığı bu başvurular online web sitesi üzerinden yapılırken, İŞKUR merkezlerine giderek de yapılacak. Peki hastanelere hangi kadrolarda alım olacak? İŞKUR'un yayımladığı ilanlar incelendiğinde farklı kadrolar ve farklı iller dikkat çekti. Her ilanın başvuru şartları ilanın yanında yer alıyor.

İŞKUR HASTANELERE HANGİ KADROLARDA ALIM YAPACAK?

Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:

  • Temizlik personeli

  • Güvenlik görevlisi

  • Ambulans sürücüsü

  • Büro memuru

  • Hasta bakımı elemanı

  • Tıbbi sekreter

  • Anestezi Teknikeri

  • Diş hekimi yardımcısı

  • Acil Tıp Teknisyeni

  • Doktor yardımcısı

  • Diyaliz Teknikeri

  • Hemşire

  • Ebe

  • Muhasebe personeli

  • Büro personeli

  • Acil Tıp Teknisyeni

  • Hasta kayıt kabul görevlisi

  • Hasta danışmanı

  • Hastane hizmetlisi.

  • Şoför

  • Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni

  • Teknisyen

  • Tıbbi Görüntüleme Teknikeri

    • İŞKUR BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

    İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:

    • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

    • 18 yaşını tamamlamış olmak,

    • En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,

    • Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması

    • Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması

    • Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması

    • Diksiyonu düzgün olması

    İŞKUR HASTANELERE İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    İŞKUR hastanelere iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işleminin ardından kişiler hangi kadrolara başvuru yapacaksa eğer, İŞKUR sitesi üzerinden o mesleği yazarak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında ilan veren hastanenin hangi ilde bulunduğuna dikkat edilmelidir.

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