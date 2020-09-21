Hastanelere KPSS şartı olmadan personel alımı! İŞKUR'dan hastanelere görevli alımı başvuru formu!

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlarla binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un düzenli olarak yayınladığı ilanları takip etmek için İŞKUR kaydı yaparak, tüm ilanları görüntüleyebilir ve uygun olanlara başvurulabilir. İŞKUR'un en son yayınladığı ilanlarda hastanelere personel alımı yapacağını duyurdu. Hastanelere yapılacak alımlarda KPSS şartsız hemşire, hasta kabul -kayıt, temizlik görevlisi ve danışma görevlisi arıyor. Hastanelere görevli alımı ilanlarını araştıranlar için, hastanelere temizlik görevlisi başvuru şartları, hastanelere hasta kabul başvuru detayları haberimizde.

İŞKUR'DAN HASTANELERE PERSONEL ALIMI

İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.