Hastanelere KPSS şartı olmadan personel alımı! İŞKUR'dan hastanelere görevli alımı başvuru formu!

İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı ilanlarla binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. İŞKUR'un düzenli olarak yayınladığı ilanları takip etmek için İŞKUR kaydı yaparak, tüm ilanları görüntüleyebilir ve uygun olanlara başvurulabilir. İŞKUR'un en son yayınladığı ilanlarda hastanelere personel alımı yapacağını duyurdu. Hastanelere yapılacak alımlarda KPSS şartsız hemşire, hasta kabul -kayıt, temizlik görevlisi ve danışma görevlisi arıyor. Hastanelere görevli alımı ilanlarını araştıranlar için, hastanelere temizlik görevlisi başvuru şartları, hastanelere hasta kabul başvuru detayları haberimizde.
İŞKUR'un en son yayınlanan ilanlarını kontrol ettiğimizde özel ve kamu kuruluşlarına personel almaya devam ettiğini görüntüledik. Hastaneler bünyesinde görevlendirmek üzere; hasta kabul, danışma, temizlik görevlisi ve hemşire gibi alımlar yapan İŞKUR binlerce kişiyi iş sahibi yapmaya devam ediyor. Hastanelere hasta kabul, danışma ya da temizlik görevlisi olarak başvurmak için İŞKUR üzerinden kayıt yaparak, aradığınız mesleğin adını yazmanız yeterli olacak. Çıkan ekranda şehirleri ve iş ilanlarını görerek kendinize uygun olan ilana başvurabilirsiniz. Eğer İŞKUR kaydınız yoksa ve internet üzerinden kayıt işlemi yapamıyorsanız size en yakın İŞKUR merkezine giderek görevli ile birlikte kayıt yapmanız mümkün.
Koronavirüs döneminde hastanelerde çalışacak eleman ihtiyacı arttı. İŞKUR ise özel - kamu sektörlerinin eleman ihtiyacını karşılamaya devam ediyor. İŞKUR'un hastaneler bünyesinde çalıştırılmak üzere verdiği yeni ilanlarda; KPSS şartsız hemşire, hasta kabul-kayıt ve temizlik görevlisi gibi birçok pozisyonda görevlendirilmek üzere ilanı yayınlandı. İŞKUR'un yayımladığı bu başvurular online web sitesi üzerinden yapılırken, İŞKUR merkezlerine giderek de yapılacak. Peki hastanelere hangi kadrolarda alım olacak? İŞKUR'un yayımladığı ilanlar incelendiğinde farklı kadrolar ve farklı iller dikkat çekti. Her ilanın başvuru şartları ilanın yanında yer alıyor.
Hastaneler bünyesine yapılan personel alımında pozisyonlar şu şekilde:
Temizlik personeli
Güvenlik görevlisi
Ambulans sürücüsü
Büro memuru
Hasta bakımı elemanı
Tıbbi sekreter
Anestezi Teknikeri
Diş hekimi yardımcısı
Acil Tıp Teknisyeni
Doktor yardımcısı
Diyaliz Teknikeri
Hemşire
Ebe
Muhasebe personeli
Büro personeli
Acil Tıp Teknisyeni
Hasta kayıt kabul görevlisi
Hasta danışmanı
Hastane hizmetlisi.
Şoför
Ağız Diş Sağlığı Teknisyeni
Teknisyen
İlana başvuru yapacak adaylarda aranan başvuru genel şartları şu şekilde:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
18 yaşını tamamlamış olmak,
En az ilkokul mezunu olmak ve mesleğin gerektirdiği mezuniyet şartına haiz olmak,
Hastane ortamında çalışmasına engel sağlık sorunu olmaması
Alınacağı görevini yapmasına engel sağlık sorunu olmaması
Hastalarla ilişkisi iyi olması, iyi anlaşması
İŞKUR hastanelere iş başvurusu nasıl yapılır araştırması yapanlar için detayları belirtelim. Hastanelere personel alımı ilanlarına başvurmak isteyen kişiler adresilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek kayıt yaptırmaları ya da aşağıdaki link üzerinden çıkan bilgileri doldurarak online kayıt yaptırmaları gerekir. Kayıt işleminin ardından kişiler hangi kadrolara başvuru yapacaksa eğer, İŞKUR sitesi üzerinden o mesleği yazarak başvuru yapabilirler. Başvuru sırasında ilan veren hastanenin hangi ilde bulunduğuna dikkat edilmelidir.
Okuyucu Yorumları 0 yorum