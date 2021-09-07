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Hastaya bakan akrabaya verilecek maaş belli oldu! 6 ayda bir zam yapılacak

07.09.2021 14:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakıma muhtaç olan hasta, yaşlı ya da engelli vatandaşlara bakan akrabaya devlet tarafından aylık 1797 lira maaş veriliyor. 6 ayda bir yapılan zamla birlikte maaş artırılırken, evde bakım maaşı için günde en az 8 saatlik bakım talep ediliyor. Peki evde bakım parasını nasıl alabilirsiniz? Şartlar neler? İşte detaylar

Hastaya bakan akrabaya verilecek maaş belli oldu! 6 ayda bir zam yapılacak

Hemen hemen her ailede hasta, engelli ve bakıma muhtaç kişiler bulunuyor. Hasta ve engelli yakınının bakımını üstlenen akrabalara da destek olmak için devlet her ay düzenli olarak ödeme yapıyor. Buna ‘evde bakım parası’ deniyor. Temmuz ayı itibarıyla engelli ve yaşlı bakım maaşı 1797 liraya yükseldi. Ancak bu ödemeleri alabilmek için günde en az 8 saat bakım yapmak gibi bazı şartlar aranıyor. İşte detaylar..

6 AYDA BİR ZAM YAPILIYOR

Aylığın ödenebilmesi için raporun dışında gelir durumu da önemli. Maaş için hanedeki kişi başına gelirin bu yıl 1.704 lirayı aşmaması şart. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlı varsa, ikinci engelli iki kişi sayılıyor. Yani hanede 4 kişi varsa toplam gelir 5’e bölünerek kişi başına gelir bulunuyor. Bayram ikramiyeleri gelirde hesaba dahil edilmiyor. Bakım maaşı, 6 ayda bir memur maaş katsayısının artmasına bağlı olarak yükseliyor.

RAPOR ALMAK ŞART

Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart olarak, engellinin en az yüzde 50 ve üzerinde bir oranla engeli olduğunun sağlık kurulu raporu ile belgelenmesi gerekiyor. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresi mutlaka yer almalı. Yüzde 50’den daha düşük bir engellilik oranı tespit edilmiş ise evde bakım parası verilmiyor. Hasta ve muhtaçlık durumunda da kişinin yeme, içme, tuvalet ve banyo gibi zorunlu ihtiyaçlarını tek başına yerine getirip getiremediğine bakılıyor.

GÜNDE EN AZ 8 SAAT BAKIM YAPILMASI GEREKİYOR

Rapor almadan önce ikamet edilen yerdeki ‘Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü’ne veya varsa ilçe müdürlüklerine başvuru yapılmalı. Başvuru 30 gün içinde sonuçlandırılır. Tüm bu süreçten sonra ödeme almaya hak kazananlara her ay 1797 lira yatırılıyor. Evde bakım yardımı her ayın 15’i ile 31’i arası hesaplara geçiyor. Maaş için günde en az 8 saat bakımın yapılması gerekiyor.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na göre şartlar şöyle:

Üveyler dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri.

Anne ve babası ile bunların anne ve babası. Torunları ile torunlarının eşleri. Kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri. Kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri.

Eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları.

Amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri.

Halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri.

Dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri. Teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşleri. Akraba yoksa yasal vasisi.

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