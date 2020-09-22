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'Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor'

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.09.2020 12:01 | Son Güncelleme

Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların beş para etmediğini söyleyerek, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu kaydetti.

'Hatalı basılan paralar beş kuruş etmiyor'

Gaziantep'te Milattan Önce ve sonraki 400'ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık 4 tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL’de eksik olan bir '0'’ın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını ifade etti. Koleksiyonunu kendisine ait müzede sergileyen Kaplan, elinde bu paralardan olan vatandaşların ‘ben zengin oldum’ hayaline kapılmaması gerektiğini söyleyen Kaplan, o paraların bir kuruş fazladan etmeyeceğini belirterek uyarılarda bulundu.

'BİR '0' EKSİK DİTE TEK KURUŞ FAZLA ETMEZ'

Koleksiyonunda birçok millete ait paralar bulunan koleksiyoner Esat Kaplan son günlerde artan hatalı para haberleriyle ilgili vatandaşlara seslenerek bu tür paraların tek kuruş fazla etmediğini söyledi. Kaplan, “Son zamanlarda yok 50 TL’ye 75 bin TL yada 100 TL’ye 150 bin TL rakamları hayalperestliktir. Yani paradan bir “0” eksik diye hiçbir iş adamı veya koleksiyoner tutup da bu paraları vermez. Paradan bir “0” eksik olması o paraları kıymetli kılmaz. Hatta o para geçmeyebilir. Onun için vatandaşların bu tür paraları bulduğunda zengin oldum hayaline kapılmasın” dedi.

'PARANIN ÜSTÜNDEKİ RESMİN YARISI YOKSA DEĞERLİDİR'

Koleksiyoner Kaplan, "Paranın üstündeki resmin yarısı yoksa o zaman koleksiyonerler için değerlidir. O zaman bile bu uçuk rakamlar verilmez. Örneğin bu dediğim şekil 10 TL getirirlerse, en fazla 50 TL’ye alırım. Bunun için elinde bu paradan olan vatandaşlarımız hayallere kapılmasınlar. Eğer kapılırlarsa hayal kırıklığı yaşarlar. Bu paraların hiçbir kıymeti yoktur” diye konuştu.

KAYNAK:İHA

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