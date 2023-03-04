Hatay’da içme suyuna erişimde sorun büyüyor! Belediyeden açıklama: 'Tahlil sonucu çıkana kadar kullanmayın...'

Depremin en büyük yıkımı gerçekleştirdiği Hatay'da içme suyu sorunu olduğuna yönelik sosyal medyada birçok paylaşım yapılmış ve kente içme suyunun acilen tedarik edilmesi konusunda çağrılarda bulunulmuştu. Hatay Büyükşehir Belediyesi şubat ayında meydana gelen depremlerde büyük hasar alan kentteki su ihtiyacı konusunda açıklama yaptı.

"TAHLİL SONUCU ÇIKINCAYA KADAR KULLANMAYIN"

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hatay genelinde yaklaşık 600 kuyu ve 2 içme suyu arıtma tesisi (Karaçay ve Yayladağı) ile Harbiye, Beşikligöl, Hidirbey, Akçay Eğricek, Bükünsuyu, Pinarbaşi, Arabingölü, Avcılar, Haymaseki kaynağından içme suyu temini sağlanmaktadır. Tüm sular klorlanarak şebekeye verilmekte olup analizleri İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Herhangi bir olumsuz sonuç çıkması halinde HATSU'ya bildirilmekte ve kaynak kapatılmaktadır. (Arabın gölü analiz sonucu olumsuz çıktığı için uyarılmış yapılmış olup şu anda bu kaynak yeni tahlil sonucu çıkıncaya kadar kullanılmamaktadır.)

Antakya, Defne ve Kırıkhan ilçelerimizde enkazdan kaynaklı su verilemeyen bölgelerde sokak çesmeleri ile de vatandaşa kullanma suyu ulaştırılmaktadır. Hatay'ın özellikle Defne ve Antakya ilçelerinde şişe olarak ambalajlanmış içme suyuna ulaşım konusunda Belediyemize hemşehrilerimizden yoğun talep olmaktadır."



