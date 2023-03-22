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HATAY İMSAKİYE 2023: Hatay sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Hatay ilk sahur ve iftar vakitleri

22.03.2023 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay ramazan imsakiyesi hakkında araştırmalar hız kazandı. On bir ayın sultanı ramazan ayının gelmesiyle birlik oruç tutacak olanlar iftar ve sahur vakitlerini öğrenmek istiyorlar. Bu kapsamda Hatay sahur vakti, imsak saati kaçta? Hatay'da ilk sahur ve iftar vakitleri nedir? gibi soruların yanıtları merak edildi. Diyanet Hatay ilk sahur ve ilk iftar vakitlerini açıkladı. İşte tüm detaylar...

HATAY İMSAKİYE 2023: Hatay sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet Hatay ilk sahur ve iftar vakitleri

Hatay imsak ve sahur vakitleri merak edilmeye başlandı. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç tutma ibadetini yerine getirecek olanlar bu gece ilk sahurlarına kalkacak ve yarın ilk iftarlarını açacaklar. Ramazan ayı 23 Mart 2023 Perşembe günü başlayacak, 20 Nisan Perşembe günü sona erecek. Peki, Hatay sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet imsakiyesine göre Hatay ilk sahur ve ilk iftar vakitleri şöyle...

HATAY İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Hatay'da ilk sahur saat 05:09'da yapılacak.
24 Mart Hatay sahur saati 05:08
25 Mart Hatay sahur saati 05:06
26 Mart Hatay sahur saati 05:05

HATAY İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Hatay'da ilk iftar saati 18:56 olarak açıklandı.
24 Mart Hatay iftar saati 18:57
25 Mart Hatay iftar saati 18:58
26 Mart Hatay iftar saati 18:58

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oruç

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

oruç

ORUÇ TUTMANIN HÜKMÜ NEDİR?

Oruç tutmakla mükellef olan herkes için oruç tutmak farzdır. Yüce Allah Bakara suresinin 183. ayetinde şöyle buyuruyor; “Ey îmân edenler, sizden öncekilere yazıldığı (farz kılındığı) gibi size de oruç yazıldı. Umulur ki sakınırsınız. ”

Oruç tutmak İslam'ın beş temel şartından biridir. Oruç tutan bir insan kötülüklerden korunur. Oruç tutan bir insana yüce Allah tarafından koruyucu bir kalkan oluşturulur. Her türlü bela ve müsibetlerden oruç tutarak korunabiliriz. Oruçlu olan bir kimseye kötülükler ile çirkinlikler ile karşılaştığı zaman üç defa "Ben oruçluyum" demesi hadis-i şeriflerde buyrulmuştur. Allah Resulu sevgili peygamberimiz Medine'de bekar gençlere evlenmesini evlenecek imkanı olmayanlara ise oruç tutması gerektiğini bildirmiştir. Oruç tutmak şehvetli duyguların bastırılması ve kişiyi çirkin işlerden uzak tutması açısından peygamberimiz tarafından tavsiye edilmiştir.

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