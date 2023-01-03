Hatay TOKİ KURASI CANLI İZLE! Hatay TOKİ Kırıkhan, Dörtyol KURA SONUÇLARI açıklandı mı?

Hatay TOKİ kura çekimi bugünde devam ediyor. Hatay Kırıkhan, Dörtyol projelerindeki daireler bugün sahiplerini bulacak. Antakya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimi kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Hatay TOKİ KURASI CANLI İZLEME linkine haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

TOKİ HATAY KURASI CANLI İZLE!

TOKİ Hatay KURASI kurumun Youtube sayfası üzerinden canlı olarak yayınlanacak ve anbean izlenebilecek.

HATAY TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TOKİ Hatay KURA sonuçları henüz belli olmadı. Kura çekiminin sona ermesinin ardından sonuçlar kurumun resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.

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TOKİ KURA TAKVİMİ

TOKİ İstanbul ve İzmir kura çekim tarihi henüz belli olmadı. Yayınlanan son kura takvimine göre 2023 yılı itibariyle yapılacak kuralar şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara 18 bin 450 konut

2-5 Ocak 2023: Hatay 5 bin 25 konut

6 Ocak 2023: Osmaniye 1550 konut

7-8 Ocak 2023: Kahramanmaraş 3 bin 101 konut

10-13 Ocak 2023: Adana 6 bin 356 konut

