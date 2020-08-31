FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.08.2020 19:55 | Son Güncelleme

Türk Hava Yolları (THY), uzun süren görüşmelerin ardından Hava-İş Sendikası ile 26'nci dönem toplu iş sözleşmesini imzalandı. Yapılan protokole göre pilotların ücretinde yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35 kesintiye gidilecek. Ücret kesintisi 2021 sonuna kadar geçerli olacak. Protokole göre, işten çıkarma olmayacak.

Hava-İş ile THY protokol imzaladı: Ücret kesintisine gidilecek

Pandemi sürecinin etkileri devam ederken Hava-İş ve THY arasında protokol imzalandı.

Buna göre pilotlarda yüzde 50, kabin çalışanlarında yüzde 35, diğer personelde yüzde 30 ücret kesintisine gidilecek.

2021 SONUNA KADAR GEÇERLİ OLACAK

Reuters'ın haberine göre, ücret indirimi 2021 sonuna kadar geçerli olacak ancak her 6 ayda bir çalışanlar lehine gözden geçirilecek.

KAZANILMIŞ HAKLAR KORUNACAK

THY personelinin toplu iş sözleşmesi ile daha önce kazanmış olduğu diğer tüm haklar korunacak.

İŞTEN ÇIKARMA OLMAYACAK

Protokol ile THY'de işten çıkarma olmayacak, kısa çalışma ödeneği uygulanmaya devam etmeyecek, zorunlu ücretsiz izin de olmayacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!Uçan araba SkyDrive deneme uçuşunu gerçekleştirdi!
'Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma' öngörüsü'Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma' öngörüsü
Gümüşte artış sürüyor!Gümüşte artış sürüyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
Rusya toplu aşılama için tarihi açıkladı
İkinci el otomobil satışında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
İkinci el otomobil satışında yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV düzenlemesi ile indirime giren araçlar listesi!
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
ÖTV zammı sonrası otomobil fiyatları nasıl olacak?
45 günde, 20 bin TL kazanıyor
45 günde, 20 bin TL kazanıyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
Bakan Selçuk'tan asgari ücret zammı müjdesi!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Bu kursa katılırsanız devlet 50.000 TL hibe veriyor!
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun
TESK, Giresun'da esnafa verilecek hibe desteğinden memnun
'Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma' öngörüsü
'Küresel mal ticaretinde V tipi toparlanma' öngörüsü
Webhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandı
Webhelp Türkiye CEO'su Tarakçı, Fransız devin üst yönetimine atandı
Artan ikinci el araç satışları jant piyasasını hareketlendirdi
Artan ikinci el araç satışları piyasayı hareketlendirdi
Dünya Bankası'ndan Türk KOBİ'leri için 500 milyon dolarlık kredi
Dünya Bankası'ndan Türk KOBİ'leri için 500 milyon dolarlık kredi
Merkez Bankası'ndan Libya Merkez Bankası ile mutabakat
Libya Merkez Bankası ile mutabakat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.