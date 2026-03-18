Hava yolunda bayram mesaisi! 867 ek sefer planlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı ile okulların ara tatil döneminin çakışması nedeniyle artan yolcu talebine karşı iç hatlarda toplam 867 ilave uçuş planlandığını açıkladı. Ek seferlerin bayram tatili sonuna kadar süreceği bildirildi.

Ramazan Bayramı ve ara tatil döneminde hava yolu ulaşımında oluşması beklenen yoğunluğa karşı ek kapasite devreye alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, vatandaşların seyahatlerini daha konforlu ve planlı şekilde gerçekleştirebilmeleri amacıyla iç hatlarda 867 ilave sefer planlandığını duyurdu.

Uraloğlu, bayram ve ara tatil döneminde artan yolcu talebini karşılamak için hava yolu şirketleriyle koordineli şekilde çalışıldığını belirterek, ek seferlerin bayram tatili sonuna kadar devam edeceğini ifade etti.

Planlamaya göre en fazla ilave uçuşu Türk Hava Yolları gerçekleştirecek. THY iç hatlarda 368 ek sefer düzenlerken, Pegasus Hava Yolları 271, AJet 178 ve SunExpress 50 ilave uçuşla kapasite artışına katkı sağlayacak.

AMAÇ, BAYRAM YOĞUNLUĞUNU AZALTMAK

Toplam 867 ek uçuşla özellikle bayram ziyaretleri ve tatil amaçlı seyahatlerde oluşabilecek yoğunluğun azaltılması hedefleniyor. Bakan Uraloğlu, kapasite artışı sayesinde yolcuların daha fazla uçuş seçeneğine erişeceğini vurguladı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

