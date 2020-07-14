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Hava yoluyla en fazla yolcu Avrupa'dan geldi

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.07.2020 11:20 | Son Güncelleme

Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulan yurt dışı uçuşların, normalleşme sürecine girilen haziranda yeniden başlatılmasıyla en fazla hava yolu yolcu trafiğinin gerçekleştiği ilk 7 ülke Avrupa'dan oldu.

Hava yoluyla en fazla yolcu Avrupa'dan geldi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, normalleşme sürecine geçilmesiyle yurt dışı uçuş yasaklarının kalktığı 11 Haziran'dan itibaren 31 ülkeyle seferler yeniden başlatıldı.

Seferlerin başlamasının ardından Türkiye'ye giriş ve çıkışlarda hava yolu hareketliliğinin en fazla olduğu ilk 7 ülke, sırasıyla Almanya, Hollanda, Birleşik Krallık, Fransa, İsviçre, Belçika ve Avusturya olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye en fazla yolcu girişi 124 bin 767 ile Almanya'dan gerçekleşti. Almanya'yı 15 bin 317 ile Hollanda takip ederken Birleşik Krallık'tan gelen yolcu sayısı ise 14 bin 755 oldu.

Söz konusu ülkelere Türkiye'den hava yoluyla seyahat eden yolcularla birlikte toplam yolcu sayıları Almanya ile 166 bin 214, Hollanda ile 20 bin 41, Birleşik Krallık'la ise 18 bin 533 olarak gerçekleşti.

Fransa ile toplam yolcu sayısı 14 bin 492 olurken, bu ülkeyi 9 bin 764 yolcuyla İsviçre, 9 bin 684 yolcuyla Belçika ve 8 bin 944 yolcuyla Avusturya takip etti.

Uçuşların başladığı ülkelerden Türkiye'ye gelen toplam yolcu sayısı haziran sonu itibarıyla 234 bin 279, Türkiye'den giden yolcu sayısı ise 98 bin 552 oldu. Böylece toplam hava yolu yolcu sayısı 332 bin 831 olarak kayıtlara geçti.

Hava yolu yolcu taşımacılığının yeniden başlatılması konusunda 20 ülkeyle daha mutabık kalındı.

Karşılıklı uçuşların başlatılmadığı diğer ülkelere ise yalnızca tahliye uçuşları gerçekleştirildi. Söz konusu uçuşlarla Türk vatandaşları ve Türkiye'de ikamet izni olan yabancıların ülkeye girişi sağlandı. Tahliye uçuşlarında, Türkiye'ye giriş yapmadan transfer bir uçuş ile başka bir ülkeye gidecek yolcular da yer aldı. Bu uçuşlarda turistik amaçla Türkiye'ye gelmek isteyen yolcular yer almadı.

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