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Havale ve EFT için uyarı geldi! Bunu yapmazsanız başınız ağrıyabilir… Bir kelime bile çok önemli

10.04.2024 11:31
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Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere yönelik uyarıda bulundu. Kılıç, "Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir" dedi.

Havale ve EFT için uyarı geldi! Bunu yapmazsanız başınız ağrıyabilir… Bir kelime bile çok önemli

Mobil bankacılığın yaygınlaşmasıyla havale ve EFT işlem sayılarında ciddi artışlar yaşandı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl günde ortalama 12 milyon EFT, 10 milyon da havale işlemi gerçekleştirildi. Ancak bankacılık sistemi üzerinden yapılan para transferlerinde zaman zaman bazı sorunlar ortaya çıkabiliyor. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Ergün Kılıç, EFT veya havale yoluyla para gönderen tüketicilere dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Kılıç, para transferi yaparken dikkat edilmesi gereken şeyler olduğunu belirterek, "Tüketiciler havale/EFT yapmadan önce, alıcının IBAN numarasını ve adını doğru yazdığını kontrol etmeli. Yapacağı yanlışlık nedeniyle IBAN'a yapılan havale tutarını geri alamayabilirler. Havale-EFT yoluyla para gönderirken, açıklama kısmına alıcının kim olduğu ve işlemin ne için yapıldığına ilişkin detaylı bilgi yazılmalı. Bankacılık işlemleri sırasında doğru yazılmayan bilgiler tüketicilerin başını ağrıtabilir" diye konuştu.

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HAVALE VE EFT’DE KİRA ÖDEMELERİNDE AÇIKLAMA KISMI ÖNEMLİ

Kira ödemesi ve internet üzerinden alışveriş gibi durumlarda açıklama kısmının önem taşıdığına ve bu bölümün uyuşmazlıklarda delil niteliğinde olduğuna dikkati çeken Kılıç, şu ifadeleri kullandı:

"Havale veya EFT, ödemelerin yapıldığının kanıtıdır. Açıklama kısmına önem verilmezse, herhangi bir uyuşmazlık ve konunun yargıya taşınması durumunda tüketicileri sorun yaşayabilir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde dekontlardaki açıklamaların resmi belge niteliğinde olduğu unutulmamalıdır. Bu nedenle işlem esnasında hem dikkatli olunmalı hem de işlemi tamamladıktan sonra dekontlar makul süre saklanmalıdır."

Kılıç, tüketicilerin, hesaplarına gelen şüpheli işlemlerde bankayla iletişime geçmesi gerektiğini dile getirerek, gönderenin kim olduğu ve havalenin ne için yapıldığının doğrulanmasının önem taşıdığını anlattı.

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"EK HESAPLARIN LİMİT ARTIŞI İÇİN SİGORTA ZORUNLULUĞU GETİRİLEMEZ"

Tüketicilerin bu alanda yaşadığı bir diğer sorunun da ek hesaplarla ilgili olduğuna vurgulayan Kılıç, ek hesap limitini artırmak isteyen tüketicilerin hayat sigortası zorunluluğu ile karşı karşıya kaldığını söyledi.

Kılıç, bunun tüketici haklarına aykırı olduğunu ve yasal olmadığını belirterek, "Bankalar, ek hesap limiti artışı için sigorta gibi ek ürünlere başvurmayı zorunlu kılamaz. Yasada bu açıkça yazılıdır." dedi.

Bu durumla karşılaşan tüketicilerin öncelikle müşteri hizmetlerine başvurması gerektiğini bildiren Kılıç, şunları kaydetti:

"Bankadan tatmin edici cevap almazlarsa Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna şikayette bulunabilirler. Ayrıca tüketici hakem heyetlerine başvurabilirler. Tüketici hakem heyetleri ilçelerde kaymakamlıklarda veya illerde il ticaret müdürlüklerinde görev yapıyor. Ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden de başvuru yapabilir." (AA)

Bu içerik Sinem Eryılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
havale EFT
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