Havale ve EFT'ye para vermeyin! Bu bankalar ücretsiz olarak...

Hesap işletim ücreti, kredi kartı aidatı, havale ücreti, EFT ücreti derken neredeyse bankalardan aldığımız tüm hizmetler için sürekli ekstra para ödemek zorunda kalabiliyoruz. Bu da zaman içinde ister istemez ciddi bir masraf düzeyine ulaşabiliyor. Diğer yandan şubesiz bankacılığın yaygınlaşması sonucu bu tarz hizmetleri ücretsiz sunmaya başlayan bankaların sayısı da artıyor. Siz de havale ve EFT ücreti almayan bankaları öğrenerek dilediğinizi tercih edebilirsiniz.
Herhangi bir şubeye gitmeden, yalnızca internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden tüm işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan Enpara.com, havale ve EFT ücreti almayan bankalar arasında bulunuyor. QNB Finansbank'a ait olan ve kendisine ait herhangi bir şubesi olmayan Enpara.com, aynı zamanda gerçekleştireceği havale ve EFT işlemlerinden ücret talep etmeyeceğinin taahhüdünü de veriyor. Böylece diğer birçok bankanın aksine belirli bir süre veya işlem sayısının ardından ücret almaya başlamıyor. Ek olarak Enpara.com'un hesapları ve kredi kartı da ücretsiz.
Tıpkı Enpara.com gibi daha çok şubesiz bankacılığa odaklanan Seninbankan isimli bir hizmeti bulunan Kuveyt Türk de bu hizmeti sayesinde havale ve EFT işlemlerinden herhangi bir ücret talep etmeyen bankalar arasında yer alıyor. Kuveyt Türk, aynı zamanda hem Seninbankan hesapları hem kendi hesapları için kullanıcılarından herhangi bir ücret talep etmiyor. Bu durum bankanın altın hesaplarında ve kredi kartlarında da geçerli.
Burgan Bank'ın dijital bankacılık hizmeti olan Burgan Dijital, uzun yıllardır şubesiz bankacılığa odaklanmakla beraber havale ve EFT gibi işlemleri ücretsiz olarak gerçekleştiriyor. Burgan Bank'ın şube müşterileri para transferi için ücret ödemek durumunda kalırken internetten form doldurarak dijital hesap müşterisi olan kullanıcılar ise hiçbir para transferinde herhangi bir ücret ödemiyor.
Diğer bankacılık hizmetlerini denediyseniz veya farklı bir alternatif arıyorsanız Fibabanka'yı tercih edebilirsiniz. Fibabanka tamamen ücretsiz olmasa da oldukça cüzi tutarlar karşılığında havale ve EFT işlemlerinizi gerçekleştirebiliyor. Fibabanka aracılığıyla yapacağınız EFT'lerde 1000 TL'e kadar 1 TL işlem bedeli, havalelerde ise aynı transfer tutarı için 0.5 TL ödüyorsunuz. Ancak Fibabanka'nın bu özel ücretlendirmesinden faydalanabilmek için mobil uygulama ya da internet sitesi üzerinden işlem yapmanız gerekiyor.
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