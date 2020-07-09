Havale ve EFT'ye para vermeyin! Bu bankalar ücretsiz olarak...

Hesap işletim ücreti, kredi kartı aidatı, havale ücreti, EFT ücreti derken neredeyse bankalardan aldığımız tüm hizmetler için sürekli ekstra para ödemek zorunda kalabiliyoruz. Bu da zaman içinde ister istemez ciddi bir masraf düzeyine ulaşabiliyor. Diğer yandan şubesiz bankacılığın yaygınlaşması sonucu bu tarz hizmetleri ücretsiz sunmaya başlayan bankaların sayısı da artıyor. Siz de havale ve EFT ücreti almayan bankaları öğrenerek dilediğinizi tercih edebilirsiniz.

ŞUBESİZ BANKACILIĞIN GÜVENİLİR ADRESİ ENPARA.COM

Herhangi bir şubeye gitmeden, yalnızca internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden tüm işlemlerinizi gerçekleştirmenizi sağlayan Enpara.com, havale ve EFT ücreti almayan bankalar arasında bulunuyor. QNB Finansbank'a ait olan ve kendisine ait herhangi bir şubesi olmayan Enpara.com, aynı zamanda gerçekleştireceği havale ve EFT işlemlerinden ücret talep etmeyeceğinin taahhüdünü de veriyor. Böylece diğer birçok bankanın aksine belirli bir süre veya işlem sayısının ardından ücret almaya başlamıyor. Ek olarak Enpara.com'un hesapları ve kredi kartı da ücretsiz.