Havuç markette 4 kat zamlandı!

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında üretici ve market fiyatlarındaki değişimleri açıkladı.

Marketlerde 41 ürünün 33’ünde fiyat artışı, 7’sinde düşüş görüldü. Fiyatı en çok yükselen ürün %67,2 ile kabak olurken, sivribiber %54,1, patlıcan %48,5 ve salatalık da %41,7 oranında artış gösterdi. Markette fiyatı en fazla azalan ürün ise yüzde 14,6 ile kuru fasulye oldu. Kuru fasulyedeki fiyat düşüşünü yüzde 9,4 ile pırasa, yüzde 5,7 ile portakal, yüzde 5 ile patates izledi.

33 ÜRÜNÜN 19'UNDA ARTIŞ 6'SINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI!

Üretici fiyatlarında ise 33 ürünün 19’unda artış, 6’sında düşüş yaşandı. Üreticide kabak fiyatı yüzde 179,2 artarken, pırasa yüzde 11 ile en fazla değer kaybeden ürün oldu. Üretici ile market arasındaki fiyat farkı havuçta yüzde 278,1 ile zirveye çıktı. Havuçtaki fiyat farkını yüzde 275,8 ile maydanoz, yüzde 229,8 ile pırasa, yüzde 225,7 ile marulun takip etti.

Bayraktar, üreticide 10 lira 50 kuruş olan havucun markette 39 lira 70 kuruşa, 5 lira 57 kuruş olan maydanozun 20 lira 92 kuruşa, 13 lira 53 kuruş olan pırasanın 44 lira 64 kuruşa, 10 lira 87 kuruş olan marulun 35 lira 39 kuruşa satıldığını aktardı.

