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'Hayatımıza girişi enteresan' Yurt içi ve yurt dışında talep çok 'Üretimde büyük açık var' deyip herkesi yapmaya davet etti

19.09.2024 15:17
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Adana, Saimbeyli'de sumağı inceleyen bilim adamları birçok derde deva olduğu bilinen sumağın ilaç, gıda ve deri sektöründe büyük talep gördüğünü söyleyip ekim alanlarının genişletilerek ekonomiye kazandırılması gerektiğini vurguladı. Sumağa yurt içi ve yurt dışından talep olduğunu belirten Mahmut Gökşen "Herkesi sumak yetiştirmeye davet ediyorum" derken Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal "Düne kadar zararlı bitki diye mücadele ettiğimiz sumağın hayatımıza bu şekilde girişi enteresan" dedi.

Saimbeyli Belediyesi ve Kaymakamlığın ev sahipliğinde şifa deposu sumağın üretimi ve geliştirilmesi üzerine akademisyenler panel düzenledi. Belediye konferans salonunda Türkiye’de ilk kez sumak üzerine panel düzenlenerek sumak üretimi, bölgede gelişmesi ve ekonomiye kazandırılması üzerine sunum gerçekleştirildi. Kuzey Adana’da genel olarak çalı olarak görülen ve birçok bahçeden sökülen sumaklar yeniden bölgede üretilerek ilaç, deri ve baharat sektörüne kazandırılacak.

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"BÖLGENİN GELECEĞİ İÇİN ÖNEMLİ"

Panelde konuşan Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, Kahramanmaraş’ın sumağı merkezi, Saimbeyli’nin ise sumağın üstü olduğunu ifade ederek, “Sumak üretimi bölgenin geleceği için büyük önem arz etmekte sadece gıda değil ilaç sektöründe de üretim talep görmektedir" dedi.

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Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kadir Saltalı ise toprak analizi ve doğru toprakta verim üzerine sunum yaparak bölgedeki toprak değerlerini katılımcılara aktarırken toprak yapısında bor ve fosfor eksikliği olduğunu bu dikkate alınarak toprak verimi korunarak üretim yapılması gerektiğini kaydetti.

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Sumak bitkisinin sağlığa faydası ve üretim alanları üzerine bilgi veren Sütçü İmam Üniversitesi Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü. Doç. Dr. Akide Özcan, Türkiye’de derici sumağı, boyacı sumağı, Çin sumağı olarak 3 tür sumak yetiştiğini kaydederek, "Türkiye’de genel bir araştırma yapılmamıştır ama 2012 yılında 3 ton üretim yapılırken bu 2018 yılında 18 tona çıkmıştır. Sumak ağacı bakımları yapılırsa 25 yıl boyunca sumak salkımlarını üretmekte. Sumak kuraklığa karşı, hava kirliliğe karşı alanlarda, erozyonla mücadelede de kullanılabilir. Derici sumağı ülkemizde özellikle baharat ve ekşi olarak kullanılıyor. Pandemiden sonra özellikle yurt dışında kapsül, bitki çayı olarak kullanılmaktadır” dedi.

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"DÜNE KADAR ZARARLI DİYE MÜCADELE ETTİĞİMİZ SUMAĞIN HAYATIMIZA BU ŞEKİLDE GİRİŞİ ENTERESAN"

Saimbeyli Belediye Başkanı Mahmut Dal, ilçede sumağın üretime kazandırılması için ilk kez çalışmalara başlandığını kaydederek, "Daha düne kadar zararlı bitki diye mücadele ettiğimiz sumağın hayatımıza bu şekilde girişi enteresandır. İlçemiz ve ülkemiz ekonomisinde büyük katkı sunacaktır. Sumak için azimle yapılan tüm çalışmalar bölgemizde çok önemlidir. Amacımız memleketimize hizmet ve yaşam kalitesini yükseltmektir” diye konuştu.

Saimbeyli Kaymakamı Emre Açar ise devletin tüm desteğinin üreten tüm bireylerin yanında olacağını söyledi.

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“SUMAK ÜRETİMİNDE BÜYÜK BİR AÇIK VAR”

Sumağa yurt içi ve yurt dışından talep olduğunu anlatan özel sektör adına konuşan Mahmut Gökşen, "Türkiye’de 3 bin 500 ton sumak kullanılıp işleniyor ama tüketim 8 bin 500 ton. Sumak üzerine 93 araştırma yapılıyor. Sadece gıda değil deri, boya, sektöründe kullanımı var. Biz bunun ihracatını yapabiliyoruz. Sorunumuz sumağın erken hasat edilmesi. Zamanında hasat önemli. Gaziantep ve Urfa’da üretim tesisleri var. Kahramanmaraş Göksun tarafına sumak işleme fabrikası kurmayı hedefliyoruz. Ben herkesi sumak yetiştirmeye davet ediyorum. Ürettiğiniz sumakları da ekonomiye kazandırmaya talibiz” dedi. (İHA)

AW290841_07Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sumak Adana üretim
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