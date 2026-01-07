FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

İçerik devam ediyor

İstanbul'un önemli lojistik merkezlerinden Haydarpaşa Limanı'ndaki görüntü dikkat çekti. Liman, ithal sıfır otomobillerle doldu. Uzmanlar, sahadan gelen görüntüleri, "ikinci el otomobil fiyatlarının düşmesinin habercisi" olarak nitelendiriyor.

Haydarpaşa Limanı'nı ithal otomobiller kapladı. Havadan çekilen görüntülerde, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğu dikkat çekti. Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu.

BAYİ VE GALERİLERE SEVK EDİLECEK!

Haydarpaşa Limanı nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu 1

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı belirtildi.

Haydarpaşa Limanı nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu 2

ARAÇ YOĞUNLUĞU GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR!

Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Havadan kaydedilen görüntüler ise otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği gözlendi.

Haydarpaşa Limanı nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu 3

Haydarpaşa Limanı nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu 4

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdiHazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi
ABD vizesinde yeni dönem: Dudak uçuklatan ücretler!ABD vizesinde yeni dönem: Dudak uçuklatan ücretler!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul haydarpaşa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Ölü sayısı açıklandı! ABD'nin 3 Ocak saldırısının bilançosu belli oldu

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

Mehmet Akif Ersoy’ın son ifadesi olay olacak! "Orada bulunan fenomenler uyuşturucu kullanıyordu"

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Fenerbahçe - Samsunspor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

'Yağlarını aldırdı 8 kilo verdi' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı yüzde 20’ye düşürüldü

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

Bugün ŞOK'a Columbia mont çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.