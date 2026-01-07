Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nı ithal otomobiller kapladı. Havadan çekilen görüntülerde, limanın geniş bir bölümünü kaplayan araç yoğunluğu dikkat çekti. Yan yana dizilen yüzlerce otomobil, limanda adeta görsel bir tablo oluşturdu.

BAYİ VE GALERİLERE SEVK EDİLECEK!

Gümrük işlemleri tamamlanana kadar liman sahasında bekletilen araçların, süreçlerin ardından Türkiye genelindeki bayilere ve galerilere sevk edilerek satışa sunulacağı belirtildi.

ARAÇ YOĞUNLUĞU GÜNLERDİR DEVAM EDİYOR!

Uzun süredir yüksek seyreden ikinci el otomobil fiyatlarının, piyasaya giren ithal sıfır araçlarla birlikte düşüş eğilimine girdiği ifade ediliyor. Havadan kaydedilen görüntüler ise otomobil ithalatının ulaştığı boyutu gözler önüne sererken, Haydarpaşa Limanı’ndaki araç yoğunluğunun günlerdir devam ettiği gözlendi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır