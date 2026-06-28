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Hayvan küpelerinde renk ve teknoloji değişiyor

Hayvan kimliklendirme sisteminde değişiklik yapıldı. Sığırların kulak küpelerinde karekod kullanılabilecek, turkuaz renk seçeneği de getirildi.

Hayvan küpelerinde renk ve teknoloji değişiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre sığırların plastik kulak küpelerinde barkod sisteminin yanı sıra karekod kullanılabilecek. Bunların kullanımına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık tarafından belirlenecek. Hayvanların tanımlanmasında sarı küpelerin yanı sıra turkuaz da tercih edilebilecek.

Hayvan küpelerinde renk ve teknoloji değişiyor 1

İl kodu bulunan plastik kulak küpeleri yeni doğan hayvanlarda 31 Aralık 2026'ya kadar kullanılabilecek. Yönetmelikteki "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Öte yandan Bakanlıkça hazırlanan "Koyun ve Keçi Türü Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle Bakanlığın teşkilat yapısı kapsamında "Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü" ibaresi "Hayvancılık Genel Müdürlüğü" olarak düzenlendi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
resmi gazete Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık
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