FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hayvancılık hibesi alacaklar dikkat! Desteğin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hayvancılık hibesi alacaklar dikkat! Desteğin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı

25.06.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımların desteklenmesine ilişkin esaslar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğine göre, yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.

30 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı  tamamlayan  yatırımcılar yararlanacak. Yatırımcıların yatırımlarını 30 Kasım tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesi sunmaları zorunlu tutuldu. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara ek süre verilemeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.

Hibe konuları için gerekli şartları sağlamak kaydıyla; kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler destek için başvurabilecekler. Yatırımcılar, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak. İnşaat işlerine ait bedeller ve satın alınacak çadır ve ekipmanlar ile tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri Bakanlıkça belirlenmiş olan hibeye esas üst sınırı aşamayacak.

Kaynak: Reuters

Kütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama'nın halka arzı onaylandıKütahya Şeker Fabrikası, VBT Yazılım ve E-Data Teknoloji Pazarlama'nın halka arzı onaylandı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gerçeğinin yanına yaklaşamayınca, talep patladı! Gerçeğinin yanına yaklaşamayınca, talep patladı!
Karpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdıKarpuzu bacaklarının arasında parçaladı, dünya rekoru kırdı
Ertuğrul Gazi gemisi görevine hazırErtuğrul Gazi gemisi görevine hazır
Anahtar Kelimeler:
resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bırakın bu hibe yalanlarını üç beş yandaşınızdan başka kimseye kuruş koklatmadınız

En Çok Okunan Haberler

AB liderlerinden Türkiye çağrısı

AB liderlerinden Türkiye çağrısı

İlk kez duyacaksınız! Kovid-19'la ilgili çarpıcı tarih

İlk kez duyacaksınız! Kovid-19'la ilgili çarpıcı tarih

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Emeklilikte kısa çalışma ödeneği prim günlerini uzattı

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Dünyanın en mutlu ülkesi işçi arıyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

Birçok kişi nefes alacak! Yüzde 50'si siliniyor

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

İş arayanlara müjde! On binlerce işçi aranıyor…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Hem eşinden hem babasından aylık aldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kredi kullanan esnafa iyi haber! Faizi Bakanlık ödeyecek

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Kabine toplantısı sonrası müjdeli haber! Süre uzatıldı

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Bir ilimizin daha kaderi değişebilir! 'Beyaz altın' fışkırıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.