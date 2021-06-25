Hayvancılık hibesi alacaklar dikkat! Desteğin detayları Resmi Gazete'de yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan konuya ilişkin tebliğine göre, yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli yeni ahır, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ağıl yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımına hibe desteği verilecek.

30 KASIM'A KADAR SÜRE VERİLDİ

Hibe desteğinden, projesi onaylanan, hibe taahhütnamesini veren ve termin planında belirtilen süre içinde yatırımı tamamlayan yatırımcılar yararlanacak. Yatırımcıların yatırımlarını 30 Kasım tarihine kadar tamamlayacaklarına dair noter onaylı hibe taahhütnamesi sunmaları zorunlu tutuldu. Bu tarihe kadar yatırımlarını tamamlamayanlara ek süre verilemeyecek ve hibe ödemesi yapılmayacak.

Hibe konuları için gerekli şartları sağlamak kaydıyla; kolektif şirket, limited şirket ve anonim şirketler destek için başvurabilecekler. Yatırımcılar, uygulanacak her bir hibe konusundan bir kez yararlandırılacak. İnşaat işlerine ait bedeller ve satın alınacak çadır ve ekipmanlar ile tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri Bakanlıkça belirlenmiş olan hibeye esas üst sınırı aşamayacak.

Kaynak: Reuters



