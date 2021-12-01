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Hazine 2022’de piyasa yapıcılığı üstlenecek 11 bankayı belirledi

01.12.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2022 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi Hazine 2022 yılı için 11 bankayı piyasa yapıcı olarak belirledi.

Hazine 2022’de piyasa yapıcılığı üstlenecek 11 bankayı belirledi

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Akbank, DenizBank, HSBC, QNB Finansbank, TEB, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank ve Yapı Kredi piyasa yapıcı bankalar olarak belirlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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