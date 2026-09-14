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Yatırımlarıyla dikkat çekiyordu! Tekstil ve turizm şirketine iflas şoku

Kahramanmaraş’ta örgü, boyahane, konfeksiyon ve turizm alanlarında faaliyet gösteren tesis ve yatırımlarıyla öne çıkan firma hakkında iflas kararı verildi. Tasfiye süreci başlatıldı.

Yatırımlarıyla dikkat çekiyordu! Tekstil ve turizm şirketine iflas şoku
Aleyna Türkmen

Kahramanmaraş merkezli Germenicia Boya Tekstil, örgü, boyahane, konfeksiyon ve turizm alanlarında faaliyet gösteren tesis ve yatırımlarıyla öne çıkıyordu. Şirket bünyesinde yaklaşık 200 kişinin istihdam edildiği belirtiliyordu.

Farklı alanlardaki yatırımlarıyla faaliyetlerini sürdüren şirket hakkında mahkemeden iflas kararı çıktı. Kararın ardından şirketin tasfiye süreci de resmen başlatıldı.

Yatırımlarıyla dikkat çekiyordu! Tekstil ve turizm şirketine iflas şoku 1

İFLAS KARARI 2 EYLÜL’DE VERİLDİ

Kahramanmaraş Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketin iflasına 2 Eylül 2026 tarihinde karar verdi. 2025/22 Esas sayılı dosya kapsamında verilen kararda, iflasın saat 10.25 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Ticaret Sicil Memurluğunda 19570 sicil numarasıyla kayıtlı olan şirket hakkında verilen karar sonrasında süreç Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından yürütülmeye başlandı.

Yatırımlarıyla dikkat çekiyordu! Tekstil ve turizm şirketine iflas şoku 2

TASFİYE İŞLEMLERİ BAŞLATILDI

Mahkemenin iflas kararının ardından şirketin tasfiye işlemlerine geçildi. Kahramanmaraş İcra Dairesi tarafından yayımlanan ilanda, işlemlerin müdürlükçe başlatıldığı duyuruldu.

İlanda ayrıca şirketin vergi kimlik numarası 3941199979 olarak yer aldı. Yapılan duyurunun İcra ve İflas Kanunu’nun 166. maddesi kapsamında gerçekleştirildiği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
iflas Tekstil Kahramanmaraş Turizm örgü boya
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