Hazine, 31,9 milyar lira borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki tahvil ihalesiyle, 31 milyar 925,5 milyon lira borçlanmaya gitti.

İlk ihalede 4 yıl (1456 gün) vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli Türk lirası gecelik referans faiz oranına (TLREF) endeksli devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı.

Nominal teklifin 38 milyar 392,2 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 5 milyar 910 milyon lira, net satış 5 milyar 864,1 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan teklif alınmadığı ihalede, piyasa yapıcılarından 19 milyar 484,5 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 10 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci 6 yıl (2324 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi. İhalede dönemsel faiz yüzde 20,55 oldu.

Nominal teklifin 21 milyar 232 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 425 milyon lira, net satış 6 milyar 61,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan gelen 2 milyar liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 16 milyar 302,8 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 8 milyar liralık satış yapıldı.

Hazine, böylece iki ihalede 31 milyar 925,5 milyon lira borçlandı.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





