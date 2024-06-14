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Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
14.06.2024 11:38
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı.

Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraç etti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı yaptı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, doğrudan satış yöntemiyle 14 Haziran 2024 valörlü, 12 Haziran 2026 itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kupon ödemeli 2 bin 37 kilogram altın karşılığı altın tahvili ihraç edildi.

Ayrıca doğrudan satış yöntemi ile aynı valör ve itfa tarihli, 6 ayda bir yüzde 0,85 kira ödemeli, 12 bin 894 kilogram altın karşılığı altına dayalı kira sertifikası ihracı yapıldı.


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Altın Tahvil Kira hazine
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