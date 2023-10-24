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Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten ikinci Körfez çıkarması! '200'ün üzerinde...' diyerek duyurdu

24.10.2023 13:57 | Son Güncelleme:
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Bakan Şimşek, BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ın aralarında bulunduğu Körfez ülkelerine yatırım turuna çıktı. Şimşek, "Türkiye: Your Resilient Partner programında 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık" açıklamasını yaptı.

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'ten ikinci Körfez çıkarması! '200'ün üzerinde...' diyerek duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, Körfez ülkelerine yönelik yaptığı ikinci ziyaretine ilişkin paylaşım yaptı.

BAE, Katar ve Suudi Arabistan'ı kapsayan Körfez ülkeleri programına başladıklarını belirten Şimşek, ilk olarak Abu Dabi'de BAE Yatırım Bakanı Muhammed Hasan es-Suveydi ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini bildirdi.

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Şimşek, ikinci durağı olan Katar'da Maliye Bakanı Ali bin Ahmed el-Kuvari ile bir araya geldikleri bilgisini vererek şunları kaydetti:

"Expo Doha 2023 Genel Sekreteri Muhammed Ali el-Khouri ile bir araya gelerek organizasyon hakkında bilgi aldık. Fuar alanında bulunan ve çok kısa sürede inşa edilen Türkiye Merkezini ziyaret ettik. Çok etkileyiciydi. 'Türkiye Yatırım Yüzyılı' kapsamında Katar Büyükelçiliğimiz ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanlığınca organize edilen 'Türkiye: Your Resilient Partner' programında 200'ün üzerinde yatırımcı ve finans dünyası temsilcisine ülkemizdeki yatırım fırsatlarını anlattık. Bugün de Riyad'da 'Future Investment Initiative' konferansına katılıyoruz."

Canlı Borsa


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Mehmet Şimşek

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