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Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’ten refah artışı mesajı

31.10.2023 11:27 | Son Güncelleme:
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe sunumunda yaptığı konuşmasında enflasyon ve refah artışına ilişkin mesaj verdi.

Hazine Bakanı Mehmet Şimşek’ten refah artışı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, bütçe sunumunda açıklamalarda bulunuyor.

İşte Mehmet Şimşek’in açıklamalarından satırbaşları…

  • Küresel enflasyon, 2022 yılında son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak yüzde 8,7 olarak gerçekleşmiştir. Uygulanan sıkı para politikalarıyla 2023’te yüzde 6,9’a gerilemesi beklenen enflasyon, halen uzun dönem ortalamasının oldukça üzerindedir.Enflasyonun 2024 yılında yüzde 5,8’e gerilemesi beklenmektedir. Bu nedenle sıkı parasal duruşun birsüre daha devam etme ihtimali bulunmaktadır.

  • Ülkemizde daha dengeli, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yüksek büyüme ile kalıcı refah artışını hedefliyoruz.

  • 2022 yılında 254,2 milyar dolar ile rekor kıran ihracatın, bu yıl 255 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. Ticaret ortaklarımızdaki zayıf büyüme, 2023 yılı ihracatımızın sınırlı kalmasında belirleyici olmuştur.

    Canlı Borsa


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Mehmet Şimşek

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