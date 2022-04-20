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Hazine Bakanı Nebati imzaladı: Vergiler için yeni bir süreç başlıyor

20.04.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli "Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi" ile vergi denetimlerinde yeni bir sürece adım atıldı. Karar ile farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma yoluna gidilerek, verimlilik ve etkinliğin daha da artırılması hedefleniyor.

Hazine Bakanı Nebati imzaladı: Vergiler için yeni bir süreç başlıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2011'de vergi denetimi yapan inceleme elemanları önemli bir reformla Vergi Denetim Kurulu çatısı altında "vergi müfettişi" unvanında birleştirildi. Karar ile Vergi Denetim Kurulunda, daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma sağlanarak, verimlilik ve etkinliğin daha da artırılması amaçlanıyor.

Alanında yetkin vergi müfettişleri aracılığıyla görev yapan kurul bünyesinde vergi incelemeleri başta olmak üzere gerçekleştirilen tüm çalışmalar, kayıt dışı ekonomi ve haksız rekabetle mücadele açısından büyük önem arz ediyor.

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İLERİ UZMANLAŞMAYA GİDİLİYOR

Çağdaş denetim tekniklerini kullanarak risk odaklı vergi incelemeleri yapma, vergi kayıp ve kaçağına neden olan kayıt dışı ekonomiyi en aza indirme, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu artırma ve maliye politikalarının oluşturulmasına katkıda bulunma amacıyla kurul bünyesinde, verimlilik ve etkinliğin daha da artırılması için uzmanlaşmanın bir sonraki aşamasına geçiliyor.

Atılan yeni adımla, daire başkanlıkları bünyesinde farklı inceleme konuları ve sektörler itibarıyla ileri uzmanlaşma yoluna gidilerek, etkin ve alanında uzmanlaşmış ekipler oluşturuluyor.

Böylece vergi inceleme süreçlerinde tam anlamıyla uzmanlaşma sağlanarak, mükelleflerin kendi haklarının bilinciyle hareket etmesi ve öngörülebilir bir inceleme süreci geçirmesi hedefleniyor.

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DAHA GELİŞMİŞ BİR DENETİM MODELİ OLUŞTURULUYOR

Vergi müfettişleri aracılığıyla birçok önemli görevi yerine getiren kurulun vizyonuna uygun olarak oluşturulan yeni yapıyla mükellef haklarının korunması ve gözetilmesi konusundaki duyarlılık artırılarak daha adil, objektif ve etkin bir çalışma anlayışına sahip, maliye politikasına daha fazla katkı veren, sektörel ve fonksiyonel uzmanlaşmayı sağlamış daha gelişmiş bir denetim modeli oluşturuluyor.

Bu doğrultuda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasını taşıyan 18 Nisan 2022 tarihli "Vergi İncelemelerinde Sektörel ve Fonksiyonel Uzmanlaşma Genelgesi" ile Vergi Denetim Kuruluna bağlı daire başkanlıkları bünyesinde, belirlenecek inceleme konuları ve sektörler itibarıyla uzmanlaşmış, etkin ve mükellef odaklı yeni bir yapıya geçiş süreci başlatılmış oldu.


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